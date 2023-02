Muere exesposo de Sherlyn, el político mexicano Gerardo Islas El político mexicano Gerardo Islas, quien fue esposo de la actriz Sherlyn falleció sorpresivamente a los 39 años de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerardo Islas Maldonado falleció el día de hoy a los 39 años de edad. El político mexicano Javier Lozano confirmó a través de su Twitter, que quien fuera esposo de Sherlyn murió a causa de un infarto en España. "Mis condolencias y un abrazo fuerte a familiares, amigos y colegas", escribió el legislador. Islas, nació en el estado de Puebla, México, estudió la carrera de derecho, Ciencias de la educación y tenía una especialización en administración pública. Fue secretario de Desarrollo Social durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, también fungió como diputado de México. Actualmente tenía el cargo de Presidente nacional del partido Fuerza por México. Gerardo Islas y Sherlyn Gerardo Islas y Sherlyn | Credit: Twitter Gerardo Islas El nombre del político se dio a conocer a raíz de su romance con la actriz mexicana, a quien conoció en el 2009 durante un evento público al que ambos fueron invitados por Alex Basteri, hermano de Luis Miguel. Fue en el 2012 que la pareja formalizó su noviazgo y se casaron por el civil al año siguiente; y por la iglesia en noviembre del 2015. Dos años después anunciaron su divorcio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere exesposo de Sherlyn, el político mexicano Gerardo Islas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.