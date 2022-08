Una estudiante de enfermería muere ahogada cuando grababa un directo para redes sociales El triste suceso ocurrió en Toronto, Canadá, cuando la mujer estaba grabando su propia rutina de natación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hellen Wendy Naybuto Hellen Wendy Naybuto | Credit: Facebook Hellen Wendy Naybuto El fallecimiento de Hellen Wendy Naybuto, una estudiante de enfermería de 23 años, ha causado un gran impacto en redes sociales. La joven se encontraba realizando una retransmisión en vivo para Facebook desde un hotel de la ciudad de Toronto, cuando murió ahogada. En el vídeo, Hellen Wendy Naybuto comenzó a hablar con todos sus seguidores que le hacían preguntas mientras ella se refrescaba en el agua de la piscina. En uno de los momentos, la joven se alejó del borde de la piscina y comenzó a nadar. Sin embargo, Hellen empezó a ahogarse cuando estaba en la zona más profunda de la piscina. El trágico momento fue grabado por su propio móvil y retransmitido en directo a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después, la estudiante terminó muriendo al no conseguir salir de la piscina. Según han apuntado varios medios estadounidenses, Hellen Wendy Naybuto murió al no estar acostumbrada a nadar en zonas tan profundas. Según informa CNN, su familia ha pedido que el cadáver de su hija sea repatriado a Kenia, de donde era originaria la joven, para que allí sea enterrada. "Ella me ayudaba económicamente a educar a sus hermanos, sobre todo en lo que respecta a las cuotas escolares y otros gastos. Ahora estoy desolado. Me pregunto cómo van a seguir estudiando sus hermanos pequeños", expresó su padre a esta misma cadena de televisión. "La familia está pasando por un momento difícil ahora. Todo lo que queremos es que su cuerpo sea transportado a casa para su entierro", añadió. El costo de repatriar el cuerpo es de aproximadamente 50.000 dólares y los familiares ya han conseguido más de 61.000 dólares para hacer cargo a estos gastos. QEPD.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Una estudiante de enfermería muere ahogada cuando grababa un directo para redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.