Muere estudiante en su primer día de clases mientras descansaba en una hamaca que se derrumbó Un estudiante murió y dos más resultaron heridos tras el extraño incidente ocurrido en la universidad Lewis & Clark de Portland, Oregón. Un estudiante de 19 años falleció en Portland, Oregón, durante su primer día de clases luego de que la columna que sostenía la hamaca en la que estaba descansando se derrumbara. El extraño incidente ocurrió este lunes por la noche en el campus de la universidad Lewis & Clark, según informó el equipo de rescate del Departamento de Bomberos local (PF&R, por sus siglas en inglés). Hacia las 8:15 p.m. se recibió una llamada alertando sobre un incidente ocurrido en las cercanías de un estanque ubicado en el bloque 600 de South Palatine Hill Road, según reportó KPTV-12, una filial de la cadena FOX, en Oregón. Testigos contaron que había seis personas en tres hamacas cuando la columna de mampostería que las sostenía se derrumbó hacia adentro cayendo sobre los estudiantes. Voceros del PF&R dijeron que la víctima era un estudiante de sexo masculino de 19 años y que en el incidente otras dos estudiantes de 19 años también habían resultado heridas. Una de ellas resultó con heridas en un brazo y la segunda en el abdomen. Ambas fueron llevadas a un hospital local para ser atendidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las identidades de los estudiantes no han sido reveladas, sin embargo, la institución educativa se refirió a los hechos en un mensaje publicado en su página oficial de Facebook lamentando los hechos. "Estamos devastados por el reporte [del] trágico accidente ocurrido en el campus", se dijo en el mensaje. "Uno de nuestros estudiantes falleció y otros dos resultaron heridos. Estamos profundamente conmovidos por la pérdida de uno de los integrantes de nuestra comunidad".

