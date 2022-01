Una bala perdida mata a un adolescente mientras llevaba víveres a la casa de su abuela Un amigo de la familia le dijo a CBS New York que Robert Cuadra, estudiante de Nueva Jersey de 18 años, se estaba quedando con su abuela antes del incidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Robert Cuadra, 18 años Robert Cuadra, 18 años | Credit: GoFundMe Un adolescente de Nueva Jersey murió después de ser alcanzado por una bala perdida el miércoles por la noche mientras, según los informes, llevaba comestibles a la casa de su abuela. Robert Cuadra, de 18 años, fue encontrado tirado en una acera frente a 130 Godwin Ave. en Paterson aparentemente con una herida de bala alrededor de las 6:30 p.m. hora local, según un comunicado conjunto de la fiscal del condado de Passaic, Camelia M. Valdés, y el jefe de policía de Paterson, Ibrahim Baycora. Cuadra fue llevado al Centro Médico de la Universidad de Saint Joseph en Paterson, donde fue declarado muerto, según el comunicado conjunto del jueves de Valdés y Baycora. En Godwin Avenue se ha formado un memorial espontáneo que conmemora a Cuadra con innumerables mensajes y oraciones, según CBS New York. Un GoFundMe para Cuadra alega que el joven estaba trayendo víveres para su abuela cuando fue alcanzado por la bala perdida. María Delgado, amiga de la infancia de la madre de Cuadra, le dijo a CBS New York que Cuadra "se estaba quedando con su abuela" en el momento de su muerte. Cuadra fue estudiante con honores en la Academia HARP y tomó clases en la Universidad de Rutgers a través del programa de inscripción dual del distrito, según un comunicado publicado el viernes por las Escuelas Públicas de Paterson. El joven participó en diversas actividades, desde su membresía activa en el Interact Club hasta la participación en proyectos de servicio como las Caminatas contra el cáncer de mama y March of Dimes, colectas de comida y ropa, y varios otros esfuerzos caritativos. "Él no perdía el tiempo. Estaba en la escuela, el trabajo y en casa con su madre y su abuela. Muy buen chico, muy buen chico", dijo Delgado a CBS New York. Las Escuelas Públicas de Paterson dijeron que Cuadra había sido aceptado en la Universidad Estatal de Montclair, donde era estudiante de Upward Board y planeaba asistir a la escuela este otoño. Cuadra obtuvo una beca universitaria completa como estudiante de primer año a través del Programa de becas Give Back. "Robert es recordado como un joven trabajador, educado, humilde e inteligente. Tenía un espíritu cooperativo y sincero. Robert siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás", dijo el distrito. "Él realmente abrazó el lema de la Academia HARP de 'Servir por encima de sí mismo'. " Emanuel Capers, miembro de la Junta de Educación de Paterson, calificó el incidente del miércoles como "otro asesinato sin sentido en la ciudad de Paterson" en una publicación en Facebook, y luego agregó: "Ya es suficiente". "Qué tragedia, mi corazón está pesado", escribió Capers en la publicación. "Mis pensamientos y oraciones están con la familia y los amigos de Cuadra". La superintendente de las Escuelas Públicas de Paterson, Eileen F. Shafer, describió a Cuadra como "un dedicado estudiante de honor que esperaba comenzar el próximo capítulo de su vida en la universidad este otoño" en la declaración del viernes. "Robert se preocupaba por su familia, y los informes de que recibió un disparo mortal mientras entregaba víveres en la casa de su abuela hablan de su carácter y se suman a la amargura de que nos lo hayan quitado", dijo Shafer. "Rezamos para que la tía de Robert, su abuela, su madre y el resto de su familia encuentren consuelo durante este momento tan difícil", agregó. "Que todos decidamos poner fin a la violencia sin sentido que se ha llevado a tantas buenas personas como Robert". La directora de la Academia HARP, Kelli A. White, dijo en la declaración del viernes que "todos amaban a Robert" y que sus compañeros "extrañarán" al estudiante. "Todos lamentamos la pérdida de este increíble joven con un futuro tremendamente brillante", dijo. Al momento de la publicación, GoFundMe para Cuadra había superado su meta de $10,000 con más de $20,000 en donaciones. "Le acaban de otorgar una beca completa para la universidad y tenía un trabajo de tiempo completo", escribió la tía de Cuadra, Angélica Campos, quien tiene como objetivo recaudar dinero para una lápida "tan hermosa como él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente, confirmaron Valdés y Baycora en el comunicado conjunto del jueves. Las autoridades no han publicado detalles sobre los presuntos pistoleros.

