Muere estudiante de 19 años al caer 11 pisos a un contenedor de basura. Encuentran su cuerpo en un vertedero La estudiante de Penn State, cayó 11 pisos por un conducto de basura a un contenedor, después de fumar marihuana y tener una "mala reacción". Su cuerpo fue encontrado cuando un camión vació su carga en un vertedero local. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Justine Gross Justine Gross | Credit: FACEBOOK Justine Gross Una estudiante universitaria de Nueva Jersey que estudiaba en Penn State cayó 11 pisos por un conducto de basura en su edificio de apartamentos, y murió después de supuestamente tener una "mala reacción" al fumar marihuana, y su madre sospecha que fue un acto provocado. Justine Gross, de 19 años, fue encontrada muerta en un vertedero el 12 de noviembre, un día después de su desaparición. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a Justine saliendo de su lugar en el décimo piso de los Beaver Terrace Apartments, que es una vivienda fuera del campus, y caminando para encontrarse con un hombre en su apartamento en el séptimo piso, le dijo su madre Francoise a NJ Advance. Más tarde se la ve saliendo dando tumbos del apartamento del hombre en el séptimo piso con él, pero luego el vídeo la captura corriendo hacia el piso 11, aparentemente sola, y entrando rápidamente en el cuarto de basura donde está el conducto. Esa es la última vez que se ve con vida a la estudiante de segundo año de la universidad, y su madre sospecha que la perseguían. Francoise dijo que habló con el hombre con el que su hija fue vista por última vez el día después de su desaparición. "Le dije:' Tú eres el último en ver a mi hija, ¿qué pasó?", recordó la madre. "Dijo, un poco casualmente, como que 'Ella bajó y le di un cigarrillo'". Los compañeros de piso de Justine confirmaron a Francoise que se había bajado a fumar en el apartamento del hombre, lo que sorprendió a la madre, que no sabía que su hija consumía drogas. Francoise dijo que el hombre le dijo que Justine "tuvo una reacción realmente mala, que le entró pánico o lo que sea", y que estaba tratando de llevarla de regreso a su propio apartamento en el décimo piso. Sus compañeras de cuarto la estaban esperando pero nunca llegó. A las 11:22 p.m. el 10 de noviembre, justo antes de caer 11 pisos en el contenedor de basura, Justine le envió un mensaje a su amiga en Snapchat: "Algo acaba de pasar". Francoise dijo que solía verificar la ubicación de su hija a través de su teléfono celular todas las noches antes de irse a la cama. El teléfono y las sandalias de Justine se encontraron en la escalera. Justine fue reportada como desaparecida el jueves y Francoise salió corriendo de su casa en Summit, Nueva Jersey, para unirse a la búsqueda de su hija. El cuerpo de la joven de 19 años fue encontrado en un vertedero cuando la angustiada madre llegó al campus de Penn State. Se espera que su informe de toxicología demore seis semanas. Justine Gross Justine Gross | Credit: FACEBOOK Justine Gross Si bien la policía de State College ha considerado hasta ahora el incidente de "naturaleza accidental", Francoise no está de acuerdo. "Esa no es Justine. Ella nunca haría algo así, ni bajaría por un tobogán", dijo la madre a NJ Advance. "Quieren que crea que ella entró por ese conducto. Creo que alguien la perseguía y se metió por la rampa, pensando que era una escalera". Los investigadores han interrogado al hombre que fue visto por última vez con Justine dos veces, "pero ahora tiene un abogado y no está hablando", afirmó Francoise. La policía no ha dado a conocer ningún detalle sobre la investigación, alegando que están reteniendo información a pedido de la familia, pero Francoise lo negó. "Solo quieren seguir adelante", dijo. Un portavoz de la universidad se negó a comentar sobre el caso, alegando que se trata de una investigación fuera del campus: el edificio de apartamentos es una vivienda fuera del campus. "Sería inapropiado que la Universidad interfiriera con esa investigación ni abordara información que no ha sido divulgada públicamente", se lee en el comunicado. "Estamos desconsolados por la familia y los amigos de Justine Gross y ofrecemos nuestras condolencias a todos los que la conocieron y amaron". INSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere estudiante de 19 años al caer 11 pisos a un contenedor de basura. Encuentran su cuerpo en un vertedero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.