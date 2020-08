Muere estrella de Youtube a los 19 años: los detalles de la tragedia Muere el YouTube Landon Clifford a sus 19 años. Su esposa lo recuerda y comparte los detalles de su trágica partida. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Landon Clifford, quien en su canal de YouTube contaba sus aventuras como un padre y esposo adolescente, murió a sus 19 años. Su esposa Camryn compartió la triste noticia. El joven, quien tenía dos hijas, murió tras sufrir daño cerebral y estar seis días en coma en el hospital. No se ha revelado cómo sufrió esa grave herida. Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para su familia. "El 13 de agosto del 2020 fue el último día en que Landon fue el mejor padre y esposo", escribió Camryn en Instagram. "Después de pasar seis días en coma falleció y donó varios de sus órganos a personas que los necesitaban. Murió, salvándole la vida a otros. Ese es el tipo de persona que él era: compasivo, amoroso, noble y gentil". Image zoom Camryn Clifford/Instagram Camryn, quien se casó con Landon en junio del 2019, tuvo dos hijas con él: Collette Briar, de 2 años, y Delilah Rose, quien nació en mayo. "Era un esposo maravilloso y el mejor padre para sus dos hijas. Me entristece muchísimo que ellas no llegarán a conocerlo realmente. Era tan joven y tenía tanta vida por delante. Esta no era la manera en que debían pasar las cosas", lamentó su esposa, quien tuvo a su primera hija a los 16 años. Image zoom Camryn Clifford/Instagram En su canal de Youtube Cam&Fam tenían más de un millón de subscriptores y contaban sus aventuras como padres adolescentes. Uno de sus videos titulado —"La primera vez que este padre adolescente se queda solo con sus dos hijas"— tenía más de 184 millones de vistas. Image zoom Landon Clifford/Instagram "El debió estar vivo para llevar a sus hijas al altar. Él debió morir después de envejecer conmigo", añadió Camryn en su emotivo mensaje en Instagram. "No hay palabras para describir el dolor que siento".

