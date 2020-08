Muere esposa de un policía de Miami encerrada dentro de una patrulla Clara Paulino, de 56 años, fue encontrada muerta por su hijo en el asiento trasero de la patrulla de su esposo, un agente de policía de la ciudad de Miami. La causa de muerte aún está siendo investigada. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La esposa de un policía de Miami fue encontrada sin vida en el asiento trasero de la patrulla del oficial el pasado viernes. De acuerdo al vicepresidente del sindicato Orden Fraternal de Policía de Miami, Matthew Reyes, el agente y su hijo encontraron a Clara Paulino, de 56 años, encerrada dentro de la patrulla en temperaturas que sobrepasaban los 90 grados farenheit. “Fue horrífico, es horrible”, dijo Reyes a People. “Desgraciadamente es imposible evitar imaginar el tipo de muerte que pudo tener”. Reyes comentó que el agente Arístides Paulino trabaja el turno de noche y que ese día regresó a casa y se durmió alrededor de mediodía. Al despertar a las 5 de la tarde, Aristides encontró el teléfono celular de su esposa en el patio de su casa, pero no pudo ubicarla a ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Cuando se despertó, estaba buscando a su esposa. Su hijo empezó a ayudarlo también y él y su hijo — su hijo inicialmente — finalmente la encontraron en el asiento trasero de su patrulla”, reveló Reyes. “[Arístides] se durmió alrededor de mediodía, se despertó a las 5 p.m., así que en ese tiempo, por cualquier razón, ella acabó dentro [de la patrulla]”. Image zoom NBC 6 South Florida Reyes confirmó que tanto Arístides como su hijo le administraron los primeros auxilios a la víctima lo mejor que pudieron, pero fue declarada muerta tras ser trasladada a un hospital. El departamento de policía del condado de Miami-Dade aseguró que hay una investigación abierta de la muerte, que ha sido clasificada como un “accidente horroroso”, según reportó The Miami Hearld. “Ella amaba a su familia y a sus hijos y creo que es una situación desafortunada”, comentó Daphne Steward, vecina de la familia, a la cadena WTVJ. La causa de muerte aún no ha sido determinada por el médico forense. El agente Michael Vega señaló a People que Paulino, de 58 años, lleva 25 años de policía en Miami. Además, confirmó que la patrulla solamente podría abrirse desde afuera, y que tenía una separación entre los asientos de enfrente y los de atrás. Reyes expresó que no es raro que las esposas de los policías suban a una patrulla, ya que “es el auto que llevamos a casa y [estacionamos] en nuestra cochera todos los días”.

