Muere el famoso porrista Eric Ortiz a los 30 años: los detalles de la tragedia Eric Ortiz, un reconocido porrista de los Cardinales de Louisville, murió inesperadamente con solo 30 años. El mundo llora su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eric Ortiz Credit: Instagram/@ericortiz Eric Ortiz murió a sus 30 años. El reconocido porrista de los Cardinales de Louisville falleció inesperadamente el pasado fin de semana, reporta TMZ. GymTyme All-Stars de Louisville anunció la triste noticia de que su antiguo porrista había muerto el sábado. Lo recordaron como "una persona dulce, maravillosa y genuina". El joven nació en Nueva York, y brilló como porrista de la Universidad de Louisville y del equipo GymTyme All-Stars. Durante su carrera como porrista, Ortiz ganó dos campeonatos mundiales y 10 campeonatos nacionales. Era una estrella versátil que podía lo mismo bailar que hacer saltos y malabares que dejaban a su audiencia sin aliento. Varias porristas lamentaron su muerte, incluyendo Gabi Butler, estrella del reality show Cheer de Netflix. "Mi corazón se ha roto en un millón de pedazos", lamentó ella en Instagram. "La idea de no poder escuchar tu risa ni ver esa bella sonrisa me quiebra. Eric Ortiz, tú eras el alma más bella que yo he conocido", escribió Gabi junto a fotos con él. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eric Ortiz. Credit: Instagram/@ericortiz No se ha revelado la causa de su muerte. El obituario de Ortiz dice que será velado el jueves 27 de octubre, y su funeral será el viernes 28 de octubre, en el cementerio Saint Raymond's del Bronx en Nueva York. Que en paz descanse.

