Muere entrenador de hockey que tenía COVID-19: pastillas para dormir habrían propiciado el deceso Tyler Amburgey, de 29 años, murió tras experimentar complicaciones por el mal respiratorio: su abuelo explicó que al parecer los somníferos lo afectaron. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de Tyler Amburgey, un joven padre de familia originario de Texas, ha quedado devastada luego de la repentina muerte del jugador y entrenador de hockey que falleció luego de experimentar fuertes malestares a causa de la COVID-19. Según explicaron, el fallecido tomó pastillas para dormir y conseguir descanso, pero estas habrían complicado su situación e incluso propiciado su muerte. "Tyler había estado enfermo como por una semana y había pasado días sin poder dormir", explicó Paul Hinds, abuelo de la víctima, al diario Journal Star. "El médico forense dijo que había tomado unas pastillas para dormir. Él nos dijo que las píldoras somníferas desaceleran el ritmo cardíaco y que en combinación con la COVID-19, que también baja el ritmo cardíaco, el corazón de Tyler se paró". "Nosotros no sabíamos que tenía COVID-19", explicó Hinds al explicar que la familia se había reunido para ver a su nieto. "Nadie lo sabía". Amburgey, de 29 años, falleció el domingo pasado. Vivía en el poblado de Lavon, en su natal Texas. Image zoom LinkedIn Image zoom Tyler Amburgey Claus Andersen/Getty Images En las redes se explicó que la familia del jugador ha decidido donar su cerebro a la ciencia para ser estudiado. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1304749452310261760%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pulsoviral.com%2F2020%2F09%2F14%2Fdfw%2Fdallas%2Fentrenador-de-hockey-juvenil-del-norte-de-texas-muere-por-complicaciones-de-covid-19%2F SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tyler fue defensa del equipo Rivermen, que forma parte de la Liga Profesional de Hockey del Sur y actualmente se desempeñaba como entrenador. La víctima deja a su mujer Aimee y a la hija de ambos, Rylee, de 8 años. En la plataforma GoFundMe se lleva a cabo una campaña a beneficio de la familia para costear los funerales. Hasta la fecha y según reportes de la agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Dallas, 28 jugadores de hockey y cinco entrenadores han dado positivo al coronavirus. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

