Fallece Enrique Metinides, uno de los fotógrafos latinos más importantes del siglo XX El foto-reportero mexicano captó la violencia urbana como pocos. Así reaccionó el mundo ante la triste noticia de su pérdida. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El famoso foto-periodista mexicano Enrique Metinides, más conocido como el niño, falleció esta mañana a los 88 años. Así lo anunciaron desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en voz de su presidente, Jenaro Villamil. "Fallece el gran foto reportero Enrique Metinides, una leyenda viva del periodismo mexicano. En paz descanse y que su obra sea más conocida por las nuevas generaciones", escribió en sus redes. Uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX, era famoso por capturar con su cámara tragedias, accidentes, peleas y suicidios, pero su visión sobre los actos violentos se convertía en arte al plasmarlo con su cámara. "En mis clases siempre estará presente", escribió en su redes B. Kemchs, "como uno de los pilares en la historia gráfica de nuestro país". Enrique Metinides Credit: Twitter B. Kemch SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El periodista Rodrigo Hernández López se expresó así ante la triste noticia: "Enrique Metinides fotografió a la muerte, pero durante ese tiempo una vez ayudó a salvar la vida de un niño que resultó herido en un accidente. Carlos Monsiváis adquirió esa imagen y se resguarda en el Museo del Estanquillo. Somos lo que hicimos. El fotoperiodismo está de luto". El famoso reportero comenzó a tomar fotografías a la temprana edad de 11 años. Así habló de su excelente y original trabajo el psicoanalista Carlos Díaz en la Universidad de Claustro de Sor Juana: "La fotografía de Metinides habla del fondo de la violencia en México. Desde su obturador la sabe leer muy bien, lo que pone en evidencia es el dolor individual, en el momento que trasciende lo bidimensional del plano de la imagen, e invita a pensar en lugar de ver". Además añadió que, pese a los horrores que podía llegar a retratar, la sangre nunca aparecía en su obra porque era muy respetuoso.

