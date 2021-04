Fallece el legendario actor de Como el dicho y La casa de las flores, Enrique Becker. Estos son los detalles de la muerte del fructífero actor mexicano, cuya carrera se extendió durante más de 50 años. DEP. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo del espectáculo está de luto. Hoy se dio a conocer la muerte del entrañable actor mexicano Enrique Becker, quien falleció hoy día, miércoles 21 de abril. La Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, fue la encargada de compartir la noticia en su cuenta de Twitter. "ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Enrique Becker. Se le recuerda por su participación en Mundo de juguete, Lazos de amor y, recientemente, La casa de las flores. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias". El histrión también destacó en Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho. De momento, se desconocen las causas de la muerte del fructífero actor y su sobrina fue la primera de la familia en compartir su dolor desde su cuenta de Facebook. Enrique Becker Credit: Twittter ANDI SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A ti, que amaste tu vocación de actor hasta el final de tus días. ¡Aplauso al cielo! Me rompe el Alma ya no tenerte. Sí, orgullosa de ser tu sobrina hoy y siempre. Descansa en paz". La larga carrera de Enrique Becker se expandió durante más de cincuenta años tanto en teatro, como en cine y televisión, después de que comenzara su profesión en los años sesenta con la novela La desconocida. Descanse en paz.

Share options

Close Login

View image Fallece el legendario actor de Como el dicho y La casa de las flores, Enrique Becker.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.