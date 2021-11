Muere en un tiroteo una bibliotecaria embarazada de 35 años, en la Florida Sara Nicole Morales recibió un disparo afuera de su casa por un motociclista al que había chocado en un incidente de violencia vial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir road rage road rage | Credit: WOFL-TV Una mujer embarazada de la Florida murió luego de, supuestamente, iniciar un incidente de violencia vial con un motociclista en Orange City el sábado, según la policía. Sara Nicole Morales, de 35 años, golpeó intencionalmente la motocicleta de Andrew Derr con su Kia azul a lo largo de la cuadra 1400 de N. Volusia Ave, sobre las 5 p.m., según los investigadores. Derr no resultó herido en el accidente, y él y los testigos siguieron a Morales mientras ella se alejaba de la escena. El motociclista y los testigos se comunicaron con la policía mientras la seguían a su casa y también intentaron que se detuviera, pero ella se negó. Cuando Morales llegó a su casa, entró y buscó un arma de fuego, según los informes. Se enfrentó a Derr y a los testigos que estaban en la calle mientras hablaban por teléfono con el 911, según la policía. Derr, que tiene un permiso válido de portar armas de la Florida, sacó su arma de fuego y disparó varias rondas, de las que una bala alcanzó a Morales. El Orange City Fire Rescue respondió para brindar atención médica en el lugar antes de que Morales fuera transportada al Halifax Health Medical Center, donde murió, informó FOX 35 Orlando. La pistola de Morales fue recuperada en el lugar por los agentes. Según los informes, Morales estaba embarazada de cuatro a cinco meses y deja una hija de 11 años y un prometido. Era bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Pierson. Derr permaneció en la escena y ha cooperado con las fuerzas del orden. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Departamento de Policía de Orange City, junto con la Oficina del Fiscal General de Florida, continúa investigando el incidente. Nadie ha sido acusado en este momento.

