Muere joven de 19 años tras sufrir daño cerebral al someterse a cirugía estética Emmalyn Nguyen, de 19 años, murió en Colorado tras someterse a un aumento de senos. La joven sufrió daño cerebral y quedó en coma. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de Emmalyn Nguyen, de 19 años, llora su muerte. La joven sufrió daño cerebral tras someterse a una cirugía estética en Colorado y cayó en coma. El abogado de su familia, David Woodruff, reveló los detalles de la tragedia. Nguyen estuvo más de 14 horas en coma antes de fallecer, reportó KCNC. "Los padres y hermanos de Emmalyn tienen roto el corazón", dijo el abogado. "Lo que ocurrió fue tristemente inesperado". La joven había decidido hacerse un aumento de senos y someterse al bisturí del cirujano plástico Geoffrey Kim el 1 de agosto del 2019 en la clínica Colorado Aesthetics & Plastic Surgery en Greenwood Village. Nunca llegó a hacerse la cirugía ya que después de que le administraran la anestesia, la adolescente tuvo un paro cardíaco. Image zoom Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kim admitió que no llamó a la policía hasta cinco horas después del incidente, reportó KCNC. La joven sufrió grave daño cerebral y tuvo que ser hospitalizada. Si bien su salud parecía estar mejorando, tras contraer una neumonía severa el 2 de octubre en el centro donde estaba siendo monitoreada, Emmalyn sufrió un paro cardíaco, reportó KDVR. Aunque lograron resucitarla, murió dos días después. Su familia acusó al cirujano plástico y a su anestesiólogo de negligencia medica y piden justicia. "El mundo ha perdido una joven maravillosa, dulce y vibrante", dijo Woodruff. "Ella tenía toda una vida por delante". El abogado asegura que la familia de Emmalyn ha compartido su historia para evitar más casos como el suyo. Que en paz descanse.

