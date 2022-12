Asesinan a hispana al arrancarle a la fuerza el bebé del vientre: tenía ocho meses de embarazo Una pareja ha sido señalada como responsable del aterrador crimen en el que milagrosamente sobrevivió la criatura. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rosa Isela Castro Vazquez, una joven de 20 años embarazada de ocho meses, falleció después de que le arrancaran a la fuerza el hijo que llevaba en el vientre. El estremecedor caso ocurrió el pasado 30 de noviembre en el estado mexicano de Veracruz. Según las autoridades y fuentes locales la joven fue secuestrada por dos atacantes quienes le abrieron el estómago para extraer a la fuerza su hijo no nacido. Milagrosamente el bebé sobrevivió pero fue robado por los sospechosos quienes han sido identificados por las autoridades como Gonzalo y Verónica N. Según múltiples medios locales dichos sujetos engañaron a la víctima enviándole mensajes por redes sociales y citándola en una farmacia cercana a su hogar bajo la promesa de regalarle ropa usada para el bebé que esperaba. Cámaras de seguridad captaron a Vázquez reuniéndose con los sujetos a las afueras de la farmacia para luego subirse a un auto con ellos. El cuerpo sin vida de la mujer y sin la criatura en el vientre fue descubierto posteriormente en el rancho Los Arrieros, según indicaron voceros de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Rosa Isela Castro Vazquez Las autoridades señalan que al momento de su detención los sospechosos "tenían a un recién nacido con ellos". Así mismo se dijo que Verónica N se había presentado en un hospital con el recién nacido pero que no había podido comprobar que ella era su madre. Dicha dependencia también publicó un retrato de los presuntos culpables: Veronica y Gonzalo N. Veronica y Gonzalo N. | Credit: Twitter/@FGE_Veracruz "[El bebé] fue rescatado sano y salvo y ahora recibe atención de las autoridades pertinentes", exclamaron voceros de la oficina del Fiscalía General del Estado de Veracruz en un comunicado emitido este lunes. El caso recuerda la estremecedora historia de Marlen Ochoa-López, una joven de 19 años residente en Chicago, IL, quien falleció durante la extracción por la fuerza de su bebé. Dicha mujer también fue víctima de extraños que por medio de mensajes de redes sociales prometieron regalarle ropa para su hijo niño gratis y quienes posteriormente la atacaron salvajemente en el patio de su casa para intentar quedarse con su hijo.

