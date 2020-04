Muere electrocutado en México un adolescente que cuidaba a su mamá con coronavirus El adolescente de 14 años que estaba a cargo de su madre enfermera del coronavirus falleció electrocutado en Morelos. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Un adolescente de 14 años que estaba a cargo de cuidar a su madre enferma de coronavirus murió electrocutado en su casa ubicada en una pequeña comunidad de Morelos, México. De acuerdo a medios mexicanos, el joven al que identificaron solo como Juan Eduardo se encontraba en su casa haciendo labores de limpieza a finales de la semana pasada cuando ocurrió el trágico accidente en la comunidad de Ecatepec. Según el testimonio de su madre identificada como Adriana, su hijo estaba barriendo con una escoba para sacar el agua que había entrado a su casa producto de una fuerte lluvia cuando accidentalmente encendió la bomba de agua, provocando el corto circuito, informó el diario El Universal. Image zoom Getty Images Adriana, que es madre soltera y es taxista de ocupación, recibió el diagnóstoco de COVID-19 el pasado 14 de marzo. Se encontraba ingresada en el hospital, pero ya estaba en proceso de recuperación, reportó diario mexicano. “Mi hijo me dijo: ‘Yo me quedo contigo’. No se me va a olvidar que dijo: ‘No, mamita, con esa enfermedad, si te mueres, ¿qué voy a hacer?. No, mami, yo me muero contigo. Nos morimos juntos’”, se le escucha decir a su madre en un video del canal de noticias Excélsior TV. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El periódico El Debate reveló que por más de 20 días, el adolescente se encargó del cuidado de su madre a pesar de que él mismo corría el riesgo de contagiarse. Además de que cuidó de sus hermanos: una niña de 15 y gemelos de 12 años. El niño había recién cumplido sus 14 años y miembros de la comunidad le hicieron llegar un pastel para alegrar su día ante la situación que estaba pasando su familia, informaron diarios locales. Advertisement

Close Share options

Close View image Muere electrocutado en México un adolescente que cuidaba a su mamá con coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.