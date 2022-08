Muere electrocutada una niña de 14 años al tocar poste de luz que confundió con un palo Cuando personal de emergencia en Monroe, Michigan, arribó al lugar de los hechos, la víctima "todavía estaba pegada a la corriente de la línea eléctrica" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una adolescente de 14 años falleció en Monroe, Michigan, a causa de un extraño incidente ocurrido cuando entró en contacto con un poste de la luz al que confundió con un palo y que al tocarlo la electrocutó. Los hechos ocurrieron el lunes pasado hacia las 7:41 p.m., cuando la menor estaba caminando con una amistad en el jardín trasero de una vivienda ubicada en el bloque 1400 de Peters Street, según indica The Detroit News. De pronto las menores "pensaron que olía como que alguien había encendido una fogata", se explicó en un comunicado publicado este lunes por medio de la página oficial de Facebook de la oficina de Seguridad Pública de Monroe. Entonces la víctima "alcanzó algo que ella pensó era un palo, sin embargo [era] un poste cargado [de energía] por la corriente eléctrica", se explicó. Cuando personal de emergencia arribó al lugar de los hechos, la víctima "todavía estaba pegada a la corriente de la línea eléctrica", se aseguró. El poste que la jovencita confundió con un palo en realidad un poste de la luz que se había derrumbado después de un temporal que azotó la región previamente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuadrillas de la compañía eléctrica fueron llamadas para desconectar la corriente que alimentaba al poste para poder atender a la víctima. En una carta dirigida a los padres de familia Andrew Shaw, superintendente interino del distrito escolar de las escuelas públicas de Monroe se dirigió a los padres de familia para referirse a la tragedia pues la víctima estaba a punto de comenzar su primer año de bachillerato en el sistema. "No existen palabras para expresar la pérdida de esta niña tan dulce que tenía toda su vida por delante". Que en paz descanse.

