Muere el oficial de policía herido durante el asalto al Capitolio Con su fallecimiento suman ya cinco las víctimas mortales en el asalto al Congreso de Estados Unidos. Las otras cuatro eran manifestantes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Continúan en aumento las víctimas mortales tras el asalto llevado a cabo en el Capitolio el pasado 6 de enero por parte de seguidores de Donald Trump. Se ha confirmado el fallecimiento del agente de policía Brian D. Sicknick, quien perdió la vida a las 9:30 p. m. del jueves debido a las heridas que sufrió durante los violentos ataques. Así lo confirma el comunicado oficial del cuerpo de policía del Capitolio. El oficial se desmayó después de llegar a su oficina y fue llevado al hospital donde fue declarado muerto. "El agente Sicknick fue herido mientras interactuaba físicamente con los manifestantes", explica el escrito. El Departamento de Policía Metropolitana investigará la muerte de Sicknick junto con la policía del Capitolio y la policía federal. Image zoom Credit: (Samuel Corum/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La policía del Capitolio en su totalidad expresa sus más profundas condolencias a la familia del agente de policía Sicknick y a sus amigos por su pérdida, y está de luto por la partida de un amigo y colega", reza el mismo comunicado. Además del agente de policía, también perdieron la vida cuatro de los manifestantes, tal y como anunció el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D. C., Robert Contee III, en una rueda de prensa.

