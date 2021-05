Muere de forma repentina el cantante brasileño MC Kevin, de 23 años; cayó de un 5o piso Destrozado, el astro del fútbol Neymar rinden tributo al joven cantante que se había casado sólo hace unos días en Cancún, México. El funeral abierto al público se celebrará este martes. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Brasil se ha estremecido por la repentina muerte del cantante de funk MC Kevin, que falleció este domingo a sus 23 años tras caer de un quinto piso en un hotel en Río de Janeiro a solo unos días de haber contraído nupcias en México. Autoridades revelaron que Kevin Nascimento Bueno -su nombre de pila- se encontraba con otros huéspedes en el balcón de una de las habitaciones del hotel de la zona de Barra da Tijuca, en la zona oeste de Rio, cuando ocurrió el incidente. El cantante se precipitó al vació desde una altura de aproximadamente 59 pies. Su cuerpo fue hallado flotando en la piscina del hotel y posteriormente fue trasladado al Hospital Municipal Miguel Couto de Gávea, donde se pronunció su muerte, según indica el diario Folha de S. Paulo. Si bien las autoridades han cuestionado al círculo íntimo del artista y al parecer no han encontrado señas que indicaciones de un crimen, fuentes indican que MC habría fallecido porque estaba tratando de esconderse de su esposa, la abogada criminal Deolane Bezerra, con quien se había casado a finales de abril en Tulum, México. Una persona -no alojada en el hotel en los momentos en que ocurrió la tragedia- dijo por medio de redes que los amigos de MC le contaron que habían encerrado al cantante en una habitación del hotel con varias mujeres y que él quiso saltar de un balcón a otro al creer que su mujer estaba afuera de la habitación. El post fue posteriormente borrado, según indica el New York Daily News. MC Kevin recién de le había dado el sí a su prometida Deolane Bezerra en una romántica ceremonia celebrada a pie del mar Caribe en Tulum, México. "Tú te fuiste y te llevaste un pedazo de mí contigo", exclamó por redes su hoy viuda. "No es justo que te vayas así. No lo es. No lo es. No lo es". MC Kevin muere al caer de un quinto piso Credit: IG El astro del fútbol Neymar cambió el perfil de su Instagram para expresar su solidaridad y el luto en que se ha sumido por el inesperado fallecimiento de su amigo MC Kevin. El sencillo video donde se observa al joven descansando en su cama y mandando saludes ha sido visto más de 16 millones de veces en pocas horas: Post de Neymar lamentando la muerte de MC Kevin Credit: IG/Neymar El astro del fútbol Alessandro R. Vieira, otro gran amigo de MC Kevin, había acudido a la boda del fallecido y en las fotos se les veía radiantes: falcao con su amig MC Kevin Credit: IG/Falcao SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El funeral de MC Kevin se llevará a cabo este martes en el parque Novo Mundo de Sao Paulo y contará con la presencia de la escuela de samba Unidos de Vila Maria, según indica O Globo. Estará abierto al público. La investigaciones sobre el caso continúan. Que en paz descanse.

