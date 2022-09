Muere drag queen de 25 años tras sufrir un colapso en mitad de una actuación La drag queen Valencia Prime ha muerto a los 25 años tras un colapso en mitad de una actuación en la ciudad de Filadelfia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Drag queen Valencia Prime Drag queen Valencia Prime | Credit: Instagram Valencia Prime Valencia Prime, una artista drag queen de Filadelfia, fallecía después de sufrir un colapso en mitad del escenario cuando estaba realizando una de sus actuaciones. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre, cuando la mujer llevaba a cabo una de sus actuaciones en el club nocturno Tabu en Center City, con su show Prime Time. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando llegaron al bar, los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por salvar la vida de Prime, que falleció por causas naturales derivadas de una enfermedad cardíaca, según recogen los informes forenses a los que ha tenido acceso el medio 6ABC. Por su parte, el dueño del bar, Jeffrey Sotland, declaró que lamentaba mucho lo ocurrido y que Valencia era una persona que siempre estuvo llena de amor y positividad. "Nos despedimos de Valencia Prime pero no olvidaremos la luz que trajiste al escenario", aseguró. El club nocturno ha anunciado además que va a realizar un espectáculo conmemorativo gratuito en honor a la artista, al que asistirá su madre, para rendirle homenaje. También se ha creado una página de GoFundMe que ya ha recaudado más de 14.000 dólares para ayudar a la familia de la joven a pagar los gastos del funeral. La madre de Prime, Christiana Marcus-McRae, también compartió la noticia de la muerte en Facebook. "Hace 25 años, el 2 de abril a las 7:58 p. m., di a luz a mi segundo hijo y hoy estoy haciendo los arreglos del funeral...", escribió. QEPD.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere drag queen de 25 años tras sufrir un colapso en mitad de una actuación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.