El mundo de la música dance de luto; muere el autor de la icónica canción "Cha Cha Slide" El reconocido artista DJ Casper murió a los 58 años tras una larga batalla contra el cáncer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la música dance está de luto. DJ Casper, creador de la clásica canción "Cha Cha Slide", falleció de cáncer a los 58 años. Según People, al artista se le diagnosticó un cáncer renal y neuroendocrino en 2016, aunque dos años después le dijo a la revista Vanity Fair que la enfermedad estaba en remisión. "Si me conoces, sabes que no voy a parar. Voy a seguir caminando. Continuaré adelante hasta que no pueda seguir", dijo a ABC 7 el pasado mayo, en la que sería su última entrevista televisiva. DJ Casper Credit: Photo By Raymond Boyd/Getty Images "Cualquiera que esté pasando por un cáncer, sepa que usted tiene cáncer y el cáncer no te tiene. Así que sigue haciendo el cha-cha slide", agregó. Cabe recordar que Casper tuvo en 2018 una memorable aparición en el exitoso show Orange Is The New Black de Netflix, en el que apareció en la imaginación de una de las actrices en prisión. Kim, esposa de la fallecida estrella de la música, le rindió homenaje a través de un comunicado en el que lo recordó por ser una persona divertida y generosa. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN El fallecido DJ nació en Englewood, Chicago. Adoptó el apodo de Casper gracias a su hábito de vestirse de blanco en el escenario. Fue en 1998 cuando escribió la primera parte de "Cha Cha Slide" para su sobrino, quien trabajaba como entrenador personal en un gimnasio. "Era un hombre genuino, orientado a la familia. Él amaba Chicago con todo su corazón. Se le extrañará mucho", expresó.

