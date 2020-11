Close

Muere Diego Armando Maradona. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los detalles aquí El futbolista argentino Diego Armando Maradona murió a los 60 años. Todos los detalles de su muerte aquí. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este miércoles, Diego Armando Maradona perdió la vida, a los 60 años, a causa de un paro cardíaco en la residencia que habitaba en su natal Argentina, según informó su agente y amigo Matías Morla y medios locales. El astro argentino estuvo atravesando problemas de salud por varios años. RELACIONADO: 10 cosas que no sabías de Diego Armando Maradona Image zoom Credit: Marcelo Endelli/Getty Images A inicios de este noviembre, estuvo en la Clínica Olivos de Buenos Aires a causa de un cuadro de anemia, deshidratación y con un “bajón anímico”. Tras someterse a diversos estudios, se le diagnosticó un hematoma subdural, por lo que, hace unos días, fue sometido a una operación, por el médico Leopoldo Luque. "Que noticia tan triste perdí un gran amigo y el mundo perdió a una leyenda", escribió Pelé en su cuenta de Twitter. "Algún día patearemos juntos una pelota en el cielo". ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331649438570442754%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mediotiempo.com%2Ffutbol%2Fmurio-maradona-pele-llora-un-dia-jugaremos-juntos-en-el-cielo Maradona, quien portaba en su camiseta el número 10, debutó en el fútbol profesional a los 15 años de edad col equipo Argentinos Juniors, donde desde el inicio mostró su talento en el balompié; por ello, poco después pasó al Boca Juniors, donde se consolidó profesionalmente. Posteriormente, fue llamado por equipos europeos como el Barcelona, donde obtuvo la Copa del Rey, en 1983. Image zoom Credit: PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images El deportista también jugó para el Napolés donde ganó una COPA UEFA y dos títulos en la Serie A italiana, en 1987, y 1990. De ahí, pasó a las filas Sevilla. Posteriormente, regresó a jugar a su país. En 1986 se convirtió en la máxima estrella del Mundial de Fútbol que se llevó a cabo en México. Si bien, el futbolista fue un personaje controversial, cuya vida estuvo marcada por excesos, problemas con adicciones y algunos escándalos, también se convirtió en un ídolo de multitudes. Incluso, se creó una religión en su honor llamada Iglesia Maradoniana, donde se reúne a los cientos de miles de fanáticos de Maradona que hay en todas partes del mundo. “Nuestra religión es el fútbol y como toda religión ha de tener un Dios: Diego Armando Maradona". Image zoom Credit: David Cannon/Allsport/Getty Images “La función de Iglesia es mantener vigente la pasión y la magia con la que nuestro Dios jugo al fútbol, no olvidarnos de los milagros que realizó en las canchas ante la mirada de todos y del sentimiento que despierta en nosotros los fanáticos, día tras día”, se lee en la página oficial de dicha institución. El pasado 31 de octubre, el actual director de Gimnasia de Plata, anunció que pronto se lanzaría su serie biográfica. “Se viene, se viene... ¡¡¡Muchas gracias también a Amazon Prime por este homenaje en el día de mi 60 cumpleaños!!!”, escribió Maradona y lo acompañó con una imagen alusiva a esta emisión. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Le sobreviven cinco hijos, Dalma, Gianinna, Diego Jr, Jana y Dieguito Fernando, quienes fueron concebidos con tres parejas sentimentales distintas. Diversos gobiernos e instituciones internacionales han enviado sus condolencias. Por su parte, el gobierno argentino ha declarado luto nacional por tres días para honrar la memoria Diego Armando Maradona, su más grande futbolista.

