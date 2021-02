Close

Muere de COVID-19 Sir Tom Moore, el veterano que recaudó millones para la pandemia Tom Moore sufrió complicaciones a causa de COVID-19 por lo que fue trasladado a un hospital, donde falleció. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este martes, Sir Thomas Moore, quien recaudó millones de dólares para apoyar la lucha contra COVID-19, murió a los 100 años de edad, justamente a causa de coronavirus. Fue su familia la encargada de dar a conocer la noticia. "Con enorme tristeza anunciamos la muerte de nuestro querido padre", anunciaron sus hijas Hannah Ingram Moore y Lucy Teixeira en un comunicado. Además, en la cuenta de Twitter del fallecido británico se colocó su imagen con la frase. "Capitán Sir Tom Moore, 1920-2021". Este veterano, quien combatió en la Segunda Guerra Mundial, fue hospitalizado, el pasado fin de semana, tras contraer este virus y sufrir neumonía, según había dado a conocer en aquel momento Hannah. Image zoom Credit: Sir Tom Moore Twitter SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Su Majestad disfrutó mucho conocer al Capitán Sir Tom", Familia Real Británica Este hombre, el pasado mes de julio, fue nombrado por Caballero por la reina Isabel II; así que a través del Palacio de Buckingham informó que la monarca británica le envió un mensaje privado de condolencias a la familia del capitán. "Su Majestad disfrutó mucho conocer al Capitán Sir Tom y su familia en Windsor el año pasado. Sus pensamientos y los de la Familia Real están con ellos", informó en su cuenta de Twitter la Familia Real. Y acompañaron el texto con una imagen de la reina y el militar. "El último año de la vida de nuestro padre fue extraordinario. Se rejuveneció y experimentó cosas con las que sólo había soñado", agregaron sus hijas. "Aunque estuvo en muchos corazones por poco tiempo, fue un padre y un abuelo increíble, y permanecerá vivo en nuestros corazones para siempre". En abril de 2020, Tom Moore realizó una iniciativa para reunir fondos en favor de la lucha contra el COVID-19, para ello, caminó 100 vueltas a su jardín ayudado por su andadera. Su objetivo era recaudar mil 250 dólares y al final logró un total de 45 millones.

Muere de COVID-19 Sir Tom Moore, el veterano que recaudó millones para la pandemia

