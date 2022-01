Muere de cáncer estudiante de 23 años que se costeaba los estudios vendiendo dulces en la calle Desgarrador: la historia de Isaac Felipe Alonso se hizo viral por sus ganas de superarse; en el 2021 enfermó de COVID-19 y al acudir al médico le detectaron el agresivo mal que le quitó la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Isaac Felipe Alonso Isaac Felipe Alonso | Credit: Facebook Isaac Felipe Alonso, un joven de 23 años residente en el municipio de San José Carpinteros Tepeaca, estado de Puebla, en México, falleció este lunes a consecuencia del cáncer de estómago que padecía y que le detectaron en octubre pasado cuando contrajo COVID-19. Así lo dieron a conocer medios locales y los propios familiares del muchacho conocido en redes como "Dulce estudiante" y cuya historia se hizo viral cuando fue captado vendiendo dulces afuera de la catedral de la capital del estado, Puebla de Los Ángeles. De acuerdo a la revista Proceso.com el muchacho fue diagnosticado con cáncer de estómago el pasado mes de octubre cuando acudió a la Cruz Roja local para ser atendido por haber sido contagiado con el coronavirus. Isaac aspiraba a convertirse en contador cursando estudios en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). En redes su familia pide apoyo para costear el funeral: Portavoces de la BUAP lamentaron el fallecimiento del Isaac Felipe Alonso: IG message dulceestudiante Credit: IG/@ dulceestudiante SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dicha publicación, la historia del muchacho se viralizó a mediados de 2021 luego de ser admitido a dicha institución académica y comenzar a vender dulces y caramelos por no tener suficiente para cubrir el costo de la inscripción. Trágicamente el cáncer que le descubrieron fue agresivo. Tan solo el pasado 23 de diciembre el muchacho se mostraba esperanzado y hablando de la cita que tenía con un oncólogo en la clínica local Hospital San José. "Mi estado de salud no me permite moverme como antes. Me ayudaría mucho vivir cerca del hospital para acudir a las citas que tengo y que me digan qué prosigue para poner sanarme", explicó por Facebook . "Por favor, si tienes alguna información de alguna persona que me pueda ayudar sería una enorme bendición para mí, que aún no inicio con el tratamiento y aún no me dicen con certeza cuánto tiempo estaré acudiendo al hospital. Por favor, ayuda". Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere de cáncer estudiante de 23 años que se costeaba los estudios vendiendo dulces en la calle

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.