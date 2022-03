Muere el creador de los populares GIF que todo el mundo usa en las redes sociales Stephen E. Wilhite falleció a los 74 años el pasado 14 de marzo en un hospital de Milford, OH, tras pasar a la historia como creador de el formato de las populares animaciones GIF. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El creador del popular grafico digital conocido como GIF, Stephen E. Wilhite, falleció el pasado 14 de marzo en un hospital de Milford, OH, así lo confirmó su esposa a la cadena de radio NPR. De acuerdo a la viuda, el científico tecnológico perdió la vida a causa de complicaciones relacionadas con la COVID-19. Tenía 74 años. Wilhite trabajaba en la compañía proveedora de internet CompuServe, la única en ese momento, en los años ochenta cuando creó el formato gráfico intercambiable (GIF, por sus siglas en inglés), que hoy en día se utiliza como un medio de comunicación con el cual se comparten mensajes, bromas y respuestas instantáneas. Sin embargo, cuando la empresa presentó el formato por primera vez, pretendía solamente intercambiar gráficas de color en alta resolución, en un momento cuando el internet no funcionaba en alta velocidad como ahora, reportó People. Su viuda, Kathaleen Wilhite, halagó el talento de su esposo asegurando que Stephen inventó el GIF en 1987 sin ninguna ayuda. "En realidad hizo eso en casa y lo llevó al trabajo después de perfeccionarlo", declaró a The Verge. "Resolvía todo en privado en su cabeza y luego lo programaba en la computadora". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN The 17th Annual Webby Awards - Backstage Stephen Whilhite Stephen Whilhite creador del GIF | Credit: Photo by Stephen Lovekin/Getty Images for The Webby Awards Además de su pasión por la tecnología, el científico disfrutaba de acampar en la naturaleza y amaba viajar, según su obituario. Trabajó en el campo tecnológico hasta principios de los años dos mil, cuando decidió retirarse tras sufrir un derrame cerebral, de acuerdo al diario The New York Times. En ese momento, trabajaba para la empresa America Online. En el 2013, Stephen fue reconocido por sus logros y contribuciones a la cultura digital con el premio Webby, y reveló que la primera imagen que creó fue la de un avión, pero que la gráfica del ahora clásico "bebé bailarín" era su preferida, según el diario.

