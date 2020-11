Close

Muere de forma inesperada una exconcursante de American Idol Nikki McKibbin, una joven madre y vocalista que llegó a ocupar el tercer sitio en el concurso televisivo, murió a sus 42 años. Su muerte ha causado gran sorpresa. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Nikki McKibbin, una joven madre y vocalista que llegó a ocupar el tercer sitio en el concurso televisivo de American Idol ha fallecido de manera inesperada a sus 42 años. La vocalista -quien batalló contra adicciones de alcohol y cocaína- falleció este domingo hacia las 3:00 a.m. Según se explica sufrió un aneurisma cerebral. Luego de ser desconectada de los aparatos que la mantenían con vida fue llevada a un quirófano donde le extirparon los órganos vitales para ser donados, afirmaron fuentes al sitio TMZ. "Nikki McKibbin tenía un talento increíble y estamos profundamente entristecidos por las noticias de su fallecimiento. Ella fue parte de la familia de American Idol y realmente la extrañaremos. Van nuestras plegarias y pensamientos para su familia y amigos en estos momentos difíciles", dijeron portavoces de American Idol por medio de un comunicado publicado en redes. Su interpretación del tema "Black Velvet", de Alannah Myles y sus covers de artistas como Stevie Nicks, Alanis Morissette y Melissa Etheridge, entre otras rockeras, convirtieron a la fallecida en una estrella de American Idol en 2002. Ese año Kelly Clarkson se coronó como la gran ganadora del concurso y McKibbin se quedó con el tercer lugar. Image zoom Credit: Gregg DeGuire/WireImage En 2014 su hijo Tristen Langley también audicionó para el show, pero no llegó a las finales: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo el sitio del Daily Mail McKibbin sufrió adicciones por años y habló sobre ellas llegando incluso al show Celebrity Rehab With Dr. Drew (2008) para compartir su dramática historia. La artista también participó en los shows Fear Factor y Battle of the Network Reality Stars. La sobrevive su marido, Craig Sadler. Que en paz descanse.

