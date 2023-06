Muere campeón del ciclismo, a los 29 años, tras un impresionante choque Pat Casey murió tras intentar realizar un salto en una de las rampas de un parque en San Diego, CA. Deja dos hijos pequeños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del ciclismo profesional ha perdido a una de sus más grandes figuras, Paty Casey quien ha fallecido a la tierna edad de 29 años en un impactante choque. Según la policía de San Diego, CA. los hechos ocurrieron este martes 6 de junio hacia las 2:45 p.m., hora local, en el parque Slayground Motocross del barrio de Ramona. Autoridades de la oficina del alguacil de Ramona respondieron a un llamado donde se alertaba de que una persona había chocado en una motocicleta después intentar realizar un salto en una de las rampas del parque. Cuando las autoridades y paramédicos se presentaron en el lugar brindaron primeros auxilios al padre de dos hijos pequeños, pero no pudieron hacer nada para salvarlo pronunciando su muerte en dicho lugar, según se afirma en el comunicado oficial. La esposa y amigos del campeón en el circuito BMX respondieron con fuerza en las redes lamentando el fallecimiento de tan joven figura. "[Era un] maravilloso padre, piloto y marido", exclamó la hoy viuda al compartir una foto de su reciente viaje a París donde Casey tuvo una participación en el encuentro mundial FISE World event, en Montpellier. El fallecido ciclista de BMX Pat Casey y su joven familia, en Culver City, CA., en el 2017: ciclista Pat Casey y familia Credit: Michael Tran/FilmMagic Pat Casey realizaba peligrosas y deslumbrantes maniobras en las bicicletas tipo BMX: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El fallecido recibía apoyo de la marca de bebidas Monster Energy y obtuvo medalla de oro de forma consecutiva en los X Games del 2012 y 2013. La policía de Romona continúa investigando los hechos. Que en paz descanse.

