Muere a los 17 años promesa del ciclismo en trágico accidente El joven Magnus White estaba entrenando para una competencia en Colorado cuando perdió la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bicycle safety helmets Credit: Getty Images El mundo del ciclismo está de luto. Magnus White, una de las promesas de este deporte en los Estados Unidos, murió después de ser atropellado por un vehículo durante una sesión de entrenamiento. Según informó la agencia de noticias AP, el miembro del equipo nacional de 17 años sufrió el trágico accidente en una ruta de entrenamiento en su ciudad natal de Boulder, Colorado, el pasado sábado. White fue atropellado por un Toyota Matrix conducido por una mujer de 23 años poco después de las 12:30 p.m., reveló la policía local, según el Daily Mail. Al parecer, el exceso de velocidad o el alcohol no fueron factores en el accidente. El equipo nacional de ciclismo publicó un comunicado en el que se hacían eco de la noticia y ofrecían sus condolencias a sus familiares, seres queridos y compañeros. En el mismo rindieron homenaje a su corta y prometedora carrera en el deporte. La organización indicó que White se enamoró del ciclismo a una edad temprana a través de Boulder Junior Cycling. Era una estrella en ascenso en la escena del ciclismo todoterreno y su pasión por la bici era evidente a través de sus carreras y la camaradería con sus compañeros de equipo y la comunidad local. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La última publicación de White en las redes sociales fue el 18 de julio. "Junior Tour of Ireland 2023", escribió en el pie de foto mientras compartía una foto de sí mismo en bicicleta en Ennis, Irlanda. "La primera carrera por etapas salió bien con un top 5 en la general, incluso después de que la etapa en la que sería el más fuerte se cancelara debido a la lluvia. Un gran saludo a todos los compañeros de equipo por su gran apoyo durante toda la semana y todos tuvieron excelentes viajes. Muchas gracias a @boulderjuniors y @garysheehan24 por todo el apoyo", escribió en Instagram.

