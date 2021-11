El chef que preparó "la comida más sana del mundo" muere a los 43 años Gurpareet Bains, el famoso chef londinense conocido por haber creado la "comida más saludable del mundo", falleció esta semana las 43 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gurpareet Bains, el famoso chef londinense conocido por haber creado la "comida más saludable del mundo", falleció esta semana las 43 años. Así lo dio a conocer su portavoz, quien explicó que el chef fue hospitalizado luego de un ataque cardíaco el jueves pasado, según un reporte del diario Daily Mail. También indicó que si bien recuperó la conciencia un día después, sus riñones no respondieron y falleció a principios de esta semana como resultado de complicaciones cardíacas y renales. "Estamos absolutamente desolados por el trágico fallecimiento de Gurpareet Bains", comunicó su agencia de management, Palamedes PR. "El autor de bestsellers internacional, pionero de superalimentos de la India y creador de 'la comida más saludable del mundo' era un amigo cercano y un cliente de muchos años. Nuestro más sentido pésame para su familia y amigos", expresaron. Gurpareet Bains Gurpareet Bains | Credit: Facebook Bains, cofundador de Vedge Snacks, comenzó a obsesionarse con el tema de la alimentación saludable a partir de su historia personal, cuando se percató de que su cuerpo aumentaba de peso cada vez más. En sus comidas combinaba especias ricas en antioxidantes con verduras, frutas, proteínas bajas en grasa y frutos secos ricos en nutrientes. Uno de sus éxito fue inventar la Chikitsa Crumble con sabor a arándanos, nombrada la "galleta más saludable del mundo", la cual es el equivalente nutricional de cinco bolsas enteras de verduras de hoja verde y ayuda a reducir el colesterol, controlar la diabetes tipo 2 y mejorar la salud del corazón. También inventó la cena de Navidad más saludable del mundo, un curry indio anti flatulencia para el Día de San Valentín y un cóctel que puede curar la resaca. Por una de las cosas que más se conoció el chef londinense es por hacer la "comida más saludable del mundo", que consiste en pollo al curry con arándanos y pilau de bayas de goji. El plato contiene el equivalente antioxidante de 23 racimos de uvas, según el chef. "Me encantaba la comida india, pero pensé que una versión saludable significaría naan seco y un curry hervido, lo que no atraía", dijo en una entrevista con Telegraph. "Se habló mucho sobre superalimentos y antioxidantes, y pensé, seguramente si añadimos especias a los superalimentos, ¿se volverán mejores?" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos de los fanáticos de la cocina de Bains son el DJ de BBC Radio Chris Evans, la diseñadora Vivienne Westwood, la actriz Gwyneth Paltrow y la familia real. Su primer libro de recetas, Indian Superfood, fue publicado en 2010 por Bloomsbury y resultó ser un éxito de ventas.

