Muere de forma inesperada el chef español Enrique Garcerán González, tenía 34 años El fundador del restaurante Baleares, en Ponce, Puerto Rico, falleció a consecuencia de un accidente vial ocurrido en la isla. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tenía todo por delante y en 2019 había fundado el exitoso restaurante Baleares, en Ponce, Puerto Rico. Pero ahora un trágico suceso ha cobrado la vida del chef madrileño Enrique Garcerán González a los 34 años luego de sufrir un accidente vial en dicha isla. Según múltiples fuentes locales, Garcerán González murió la noche de este martes luego de impactarse en su auto contra un árbol y una verja mientras viajaba por la avenida Juan Ponce de León cerca de la intersección con la calle Urpiano en la urbanización de Las Delicias. El Negociado de la Policía de Puerto Rico informó que el experto culinario viajaba a bordo de un JEEP Gladiator color gris modelo 2023 y que al parecer conducía a exceso de velocidad perdiendo control del volante. En redes amigos lamentaron la pérdida del talentoso chef: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El sofisticado hotel Baleares se ubica en el hotel Meliá de Ponce y se especializa en platillos de alta cocina inspirados en la gastronomía Mediterránea que se combinaban con la gastronomía puertorriqueña. De acuerdo con el diario Primera Hora, en Puerto Rico, Garcerán había establecido dicho local en el 2019. "Yo lo que busco es la sonrisa del cliente", aseguró en dicha ocasión el español. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere de forma inesperada el chef español Enrique Garcerán González, tenía 34 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.