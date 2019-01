Muere Carlos Sánchez, quien fue imagen de Juan Valdez por 37 años Carolina Trejos El colombiano Carlos Sánchez, quien durante décadas interpretó al personaje de Juan Valdez en una serie de legendarios comerciales de televisión de café en Colombia, murió a sus 83 años. Sánchez falleció a fines de diciembre en Medellín, Colombia, por causas no reveladas, reportó el New York Times. En sus anuncios como Juan Valdez, Sánchez llevaba un sombrero de ala ancha cuando mientras granos de café en las plantaciones de Colombia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Sánchez como Juan Valdez Sánchez convirtió al humilde personaje de cafetaleros en uno de los personajes de ficción más exitosos en la historia de la publicidad desde que comenzó a interpretarlo en 1969. El personaje fue creado por un ejecutivo de publicidad de Nueva York y ayudó a suavizar la imagen de Colombia, que en su momento lidió con un conflicto militar de décadas y brutales carteles de la droga, para una audiencia estadounidense. La distribuidora del café Juan Valdez, Café de Colombia, comunicó sus condolencias a través de sus redes sociales. “Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Carlos Sánchez, quien dio vida al personaje Juan Valdez durante muchos años, y quien llevó con orgullo el nombre y el trabajo de los caficultores colombianos por el mundo. Recordamos y rendimos homenaje a su memoria”. Sánchez nació en 1935 y asistió a la Universidad de Antioquia. Trabajó como pintor antes de asumir el papel de Juan Valdez. A Sánchez le sobreviven su esposa y sus dos hijos. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

