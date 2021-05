Muere en la cárcel Michael Hernández, quien mató a puñaladas a otro estudiante adolescente en su escuela Michael Hernández —quien estaba obsesionado con los asesinos en serie y fue arrestado a sus 14 años al matar a puñaladas a un estudiante de su escuela intermedia en Miami— murió en la cárcel. Los detalles aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michael Hernández fue arrestado cuando tenía 14 años por matar a puñaladas a otro estudiante adolescente en su escuela. El hombre, que estaba obsesionado con los asesinos en serie, murió en prisión a sus 31 años, reportó el canal local WFOR. Hernández estaba preso en Jacksonville, y murió tras colapsar y caer al suelo el jueves. Se sospecha que fue por una sobredosis de droga, informa el Departamento de Correcciones de Florida. Aún no se ha divulgado la causa oficial de su muerte, pero las autoridades no sospechan ninguna actividad criminal. Dos fuentes cercanas revelaron que aparentemente Hernández consumía drogas, reportó el diario The New York Post. En el 2004 fue a prisión tras ser encontrado culpable de la muerte de otro estudiante de su escuela Miami Middle School. Hernández fue acusado de matar a puñaladas a Jaime Gough, quien tocaba violín, en un baño de su escuela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Hernandez - Student Slain, MIAMI, USA Credit: Alan Diaz/AP/Shutterstock Según reportes, Hernández tenía fascinación con los asesinos en serie y tenía una lista de otras personas que quería matar. A Gough lo apuñaló unas 40 veces y lo degolló. Después del brutal crimen, Hernández regresó a su clase con un cuchillo ensangrentado en la mochila. Un maestro notó los rastros de sangre y llamó a la policía. Michael Hernandez Michael Hernandez | Credit: C.M. GUERRERO/Miami Herald/TNS/Sipa USA/The Grosby Group Jorge Gough, el padre de Jaime Gough, a quien Hernández le quitó la vida, reaccionó a la muerte del asesino de su hijo. Dijo estar "en shock". "Lo extrañamos", dijo al diario The Miami Herald sobre su hijo fallecido. "La gran pregunta es: '¿Qué estaría haciendo hoy [con su vida]?'"

