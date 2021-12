¡Muere Bob Dole, figura emblemática de la política en Estados Unidos! Bush, Clinton, Biden, todos lloran la muerte del legendario senador. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Bob Dole, figura emblemática del panorama político de los Estados Unidos, ha fallecido esta mañana a los 98 años, confirmó hoy la familia del famoso exsenador y candidato presidencial republicano, rival de Bill Clinton en las elecciones del año 1996. "El senador Robert Joseph Dole ha fallecido a primera hora de esta mañana mientras dormía. Hasta el momento de su muerte, a los 98 años, sirvió a los Estados Unidos de América con fe", decía el comunicado oficial. Dole descubrió el pasado mes de febrero que padecía un cáncer de pulmón de fase cuatro. Nacido en Kansas en 1923, en el seno de una humilde familia, Bob Dole participó en la II Guerra Mundial donde fue gravemente herido y fue condecorado con dos medallas del Corazón Púrpura y dos más de la Estrella de Bronce. Bob Dole Credit: J. DAVID AKE/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN George W. Bush lamentó la muerte de su amigo: "Laura y yo estamos tristes por la muerte de un gran patriota, el senador Bob Dole, un buen hombre que representó los más altos valores del pueblo americano. Los defendió de uniforme durante la Segunda Guerra Mundial. Los promovió en el senado de los Estados Unidos. Y los vivió en carne propia como padre, esposo y amigo. Toda mi familia gozó del regalo de su amistad, incluido mi padre", recordó. Bob Dole Credit: Photo by © Wally McNamee/CORBIS/Corbis via Getty Images "Nunca olvidaré su saludo oficial frente a él en el Capitolio y ahora los Bush saludamos a Bob y le agradecemos por su vida de servicio. Laura y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a Elizabeth y nos unimos a las plegarias de todos los ciudadanos para que encuentre consuelo". Descanse en paz.

