Muere Bernie Madoff, responsable de una de las estafas más grandes en la historia de Wall Street El asesor financiero murió a los 82 años: se le responsabilizaba de haber timado a miles en un gigantesco fraude con el sistema piramidal Ponzi. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bernie Madoff, el cerebro detrás de una de las estafas más grandes en la historia de Wall Street, ha muerto a los 82 años. El asesor financiero falleció en el Centro Médico Federal de la prisión federal de Butner, en Carolina del Norte, donde servía una condena de 150 años, según confirmó este miércoles la cadena CNN. Madoff llevaba tiempo enfermo y en febrero de 2020 sus representantes habían solicitado que se le dejara salir del penal pues tenía problemas renales graves y al parecer le quedaban solo 18 meses de vida. Sin embargo, el fiscal de distrito a cargo del caso rechazó la petición alegando que los crímenes de Madoff "no tenían precedente ni en su alcance ni en su magnitud". Madoff fue encontrado culpable de timar a miles de clientes con el sistema piramidal Ponzi que por años manejó desde una oficina céntrica en Manhattan. Su estafa provocó un agujero estimado entre los 20,000 y los 65,000 millones de dólares y llegó a afectar a inversionistas privados, celebridades e incluso, a afectar al equipo de béisbol de los Mets de Nueva York. A Madoff se le responsabilizó de timar a miles de clientes con el sistema piramidal Ponzi Bernie Madoff Credit: Getty Images Cate Blanchett, recibiendo el Oscar a la Mejor Actriz en 2014, por la cinta Blue Jasmine donde hizo el papel inspirado parcialmente en Ruth, la mujer de Bernie Madoff: Cate Blanchett Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El asesor financiero tenía lujosas mansiones, viajaba a todo lujo y era reconocido por su exquisito gusto para el vestir. Su vida y calamitoso derrumbe inspiraron la cinta Blue Jasmine, de 2013, dirigida por Woody Allen y estelarizada por Alec Baldwin y Cate Blanchett. No se ha revelado la causa de muerte.

Share options

Close Login

View image Muere Bernie Madoff, responsable de una de las estafas más grandes en la historia de Wall Street

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.