Estrella del show MasterChef Junior muere a los 14 años Ben Watkins, el talentoso jovencito que soñaba con ser un chef y quien perdió a sus padres hace tres años en un caso de asesinato-suicidio, pereció tras sufrir un rara enfermedad. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ben Watkins, una de las estrellas del programa de televisión MasterChef Junior (FOX), murió a sus 14 años tras sufrir un ataque al corazón mientras libraba una batalla contra el cáncer tres años después de haber perdido a sus padres en un sonado caso de asesinato-suicidio. Días antes de cumplir 13 años el año pasado, Watkins fue diagnosticado con histiocitoma fibroso angiomatoide, un tumor de tejidos blandos extremadamente raro que se presenta solo en una pequeña cantidad de niños y adultos jóvenes, según la revista People. Image zoom Credit: FOX Image Collection via Getty Images "Nuestro Ben se fue a casa para estar con su madre esta tarde después de una batalla de año y medio contra el cáncer", dijeron Donna y Anthony Edwards, la abuela materna y el tío del chico en un comunicado colgado en la página de GoFundMe llamada Love4Ben. “Ben sufrió más de lo que le correspondía en sus catorce años en esta Tierra, pero nos consuela que su sufrimiento finalmente terminó y que, al final, Ben supo que muchos lo amaban”, dijo la familia. Trent McCain, el organizador de la campaña para recaudar fondos por medio de GoFundMe y abogado de la familia, dijo en un comunicado que Ben era una inspiración: “He visto de cerca la humanidad y la bondad con la efusión de amor y apoyo que Ben ha recibido durante los últimos tres años”. En septiembre de 2017, el padre de Ben, Michael Watkins, disparó y mató a su esposa, Leila Edwards, antes de suicidarse en Gary, Indiana, según reportó el diario The Chicago Tribune. La abuela y el tío del adolescente se convirtieron en sus tutores legales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese momento, el aspirante a chef expresó su deseo de tener su propio restaurante algún día, al igual que lo tuvo su padre cuando abrió Bodacious Barbecue & Deli Big Ben en Gary, señaló el Tribune. Gordon Ramsay, el chef y presentador de MasterChef Junior, describió a Ben en su cuenta de Twitter como un talentoso cocinero y un joven fuerte. “Tu joven vida tuvo muchos giros difíciles, pero siempre perseveraste”, escribió Ramsay. A fines de julio Ben comenzó un tratamiento de quimioterapia para atacar los tumores en su pulmón, columna vertebral y hombro, agregó el Tribune. Su tío explicó que Ben había tenido dificultades en su recuperación de la segunda ronda de quimioterapia y necesitó la ayuda de un respirador durante unas dos semanas. También confirmó que su sobrino murió de un ataque al corazón.

