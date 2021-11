Muere beisbolista venezolano Omar Malavé. Su hija revela que se suicidó en su casa en Florida. Los detalles. La hija de Omar Malavé, exbeisbolista venezolano y manager de equipos de pelota, rompe el silencio sobre la trágica muerte de su padre. Mira sus emotivos mensajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Omar Malavé, un exbeisbolista venezolano, quien fue manager de varios equipos de pelota, falleció el 22 de noviembre. Malavé, de 58 años —quien era manager del equipo Algodoneros del Unión Laguna, de México— fue encontrado muerto en su hogar en Dunedin, Florida, reportó El Nuevo Herald. El exjugador de las Grandes Ligas Luis Sojo confirmó la triste noticia en Twitter. "Hoy es un día muy triste para la familia del beisbol por el fallecimiento de mi gran amigo Omar Malavé. Me uno al dolor de su familia Q.E.P.D", expresó Sojo. Su hija Omi Jensen reveló en sus redes sociales que Omar Malavé se suicidó porque sufría depresión. "Para todos los que quieran saber qué pasó. Se mató. Esta es la verdad que no me contendré porque la salud mental es muy importante. ¡Le puede pasar a cualquiera! Incluso alguien como #omarmalave. Nunca en un millón de años pensaría que mi papá haría esto, pero lo hizo", escribió ella en Twitter. Omar Malave - 2013 World Baseball Classic Pool C - Team Venezuela Head Shots Omar Malave en el 2013 | Credit: Eliot J. Schechter/WBCI/MLB via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jensen añadió en sus redes sociales: "¿Cuándo vamos a hablar sobre cómo el béisbol presiona a sus jugadores y personal para cumplir una fantasía que no existe por dinero?". Jensen habló de la importancia de la salud mental. "La salud mental es un tema tabú aún, especialmente en los hombres. Les enseñan a ignorar sus sentimientos y a ser fuertes, pero la realidad es que los hombres tienen sentimientos y emociones también", expresó en Twitter. "El suicidio viene en todas las edades, los sexos y los tamaños". Jensen reveló en Twitter que su madre también había tenido un intento de suicidio: "Si les hubiera importado descubrir y conocer a mi padre de verdad, no se habrían sorprendido tanto al saber del intento de suicidio de mi propia madre en 2015, que la dejó con daño cerebral. Así que sí, no solo mi padre, sino también mi madre. Es la vida del béisbol". En medio del dolor de la muerte de su padre, la joven expresó en Twitter: "Todo el mundo tiene problemas. Ni siquiera los atletas son inmunes y especialmente sus familias".

