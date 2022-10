Fallece un beisbolista de 20 años con una prometedora carrera por delante El joven lanzador Corey Phelan, que pertenecía a los Phillies de Filadelfia de la MLB, falleció a causa de un cáncer agresivo con solo 20 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lanzador de los Phillies de Filadelfia Cory Phelan perdió la batalla contra el cáncer con solo 20 años, anunció su equipo la tarde de este jueves a través de un comunicado. "La familia de los Phillies está extremadamente triste por el trágico fallecimiento de Cory Phelan", informó la entidad deportiva a través de un comunicado. "La presencia positiva y abnegada de Corey influyó a todos a su alrededor. Aunque era increíblemente apasionado por el béisbol, su amor por su familia y su fe, sobrepasaba todo lo demás. Nuestras condolencias para su familia, así como para sus compañeros de equipo y el personal que estuvo a su lado, proporcionando apoyo emocional durante su valiente batalla contra el cáncer". Al joven se le diagnosticó el pasado abril un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer de la sangre. Desde entonces permanecía en la lista de lesionados del equipo, con el que jugó cinco juegos en la liga de novatos tras ser firmado en agosto del 2020, reportó People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Corey Phelan Corey Phelan | Credit: Instagram/@corey.phelan9 Tras el diagnóstico, Phelan compartió tiempo con sus compañeros de equipo en un enfrentamiento con los Mets en mayo. "Fue increíble. No lo puedo poner en palabras lo maravilloso que fue", dijo tras su visita al estadio Citi Field de Nueva York, de acuerdo a la MLB. "Cada vez que puedo verlos en la televisión, dependiendo en que canal lo están pasado [el juego], los veo y los animo en cada juego. Me encanta verlos jugar. Me levantan el ánimo". El director de desarrollo de jugadores de lod Phillies, Preston Mattingly, se mostró desolado por la noticia. "Corey es y siempre será una persona especial. Su sonrisa alumbraba allí donde iba y todos los que lo conocían valoraban su trato. Su recuerdo vivirá para siempre, especialmente con la organización de los Phillies", declaró.

