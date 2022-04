¡Muere bebé y su hermana de 6 años aparece colgando bocabajo en un árbol! La pequeña Miriam Ríos cumple hoy siete años y lucha por su vida en un hospital tras el terrilbe tornado que destrozó su hogar y mandó a toda la familia a cuidados intensivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Terrible tragedia la que vivió una familia latina en Texas a raíz del tornado con fuerzas de 165 millas por hora que arrasó su hogar en Salado. Vanessa Ríos, embarazada y mamá de dos niños, terminó en la otra punta de la casa azotada por el viento; su esposo, Joel Ríos, fue también víctima de la sacudida del aire bajo su propio techo; su bebé Ezram, de un año, fue arrancado por el tornado de los brazos de su mamá hasta un campo próximo; su hermana, Miriam Ríos, apareció gravemente herida colgando cabeza abajo de las ramas de un árbol. La niña, que hoy cumpliría siete años, lucha por su vida , después de que toda la familia fuera ingresada en el hospital, donde su mamá Vanessa perdió al bebé que esperaba, su tercer hijo. Stephen Perez, hermano de Vanessa, dijo que el bebé estaba bien y pronto sería dado de alta del hospital, mientras que el resto de su familia había sufrido múltiples operaciones, reportó nuestra hermana anglosajona PEOPLE. También recordó que, en un principio, la familia de su hermana trato de huir en auto de la tormenta, pero tan pronto comenzó a granizar regresaron para intentar refugiarse en casa y ponerse a salvo. Tornado texas Credit: Jason Weingart/Future Publishing via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su hermana le contó cómo recuerda: "despertar, voltearse tendida en el suelo, y ver a su hija en el árbol, sin poder moverse para ir en su auxulio" y que en esos momentos, lo único que podía hacer era "llorar". También reveló que lo han perdido todo durante el tornado: "todo por lo que trabajaron desesperadamente". Una cuenta de Gofundme trata de reunir dinero para ayudar a esta familia a recuperar su vida en la medida de lo posible. Tornado Texas Miriam Rios Credit: GOFUNDME "Dios envió a sus ángeles", agradeció la abuelita según reportó Univisíon por el hallazgo de su nieta viva entre las ramas de un árbol.

