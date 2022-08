Muere bebé golpeada por granizo durante una tormenta Bolas de hielo cayeron del cielo ocasionando que una nena falleciera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la madrugada del 30 de agosto de 2022, una tormenta cayó sobre La Bisbal d'Empordà, en Girona, España. Este fenómeno trajo lluvia con un granizo inusual de entre diez y once centímetros, según han informado las instituciones sanitarias del lugar. El tamaño de dichas bolas de hielo ocasionaron la muerte de una bebé de 20 meses, quien tuvo que ser trasladada al hospital el Hospital Josep Trueta de Girona, tras sufrir un traumatismo craneal a consecuencia de los golpes recibidos por estas. Tras algunas horas, la nena falleció, tal como informaron las autoridades locales. Pero este no es el único hecho que lamentar, el balance incluye varios heridos y una habitante más en estado crítico, quien también fue llevada al mencionado nosocomio. Los últimos reportes, según mencionan los medios de comunicación locales, señalan que 35 personas fueron atendidas en el servicio de Urgencias del Hospital de Palamós, en Girona, y otras 32 fueron atendidas en el CAP de La Bisbal d'Empordà, en la misma provincia. Las heridas que sufrieron las víctimas son principalmente golpes en extremidades que resultaron fracturadas; también se reportaron casos de un jovencito que sufrió ruptura de clavícula y una joven a la que un dedo se le rompió. Granizo - - during haistorm from sky with rain Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se ocasionaron daños en cristales de los autos; así como en cables e inmuebles de la zona. De momento, las autoridades están realizando las inspecciones correspondientes sobre los daños. Por su parte, el Servei Meteorològic de Catalunya (Servicio Meteorológico de Cataluña) ha asegurado que durante la tormenta se registró el diámetro máximo de piedra de los últimos 20 años.

