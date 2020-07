Bebé de dos años fue atropellado tras escaparse de su casa. Los detalles de la tragedia Samuel Rodríguez, de dos años, murió atropellado tras escaparse de su casa en California. Así lo recuerdan sus seres queridos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Samuel Rodríguez se escapó de su casa sin que su familia lo notara el pasado viernes y caminó hasta una carretera cercana a su hogar en Nuevo, California. El niño de dos años murió tras ser atropellado por una camioneta. El pequeño fue gravemente herido y murió unas dos horas después de ser golpeado por el vehículo, confirmó el médico forense del condado de Riverside. Según reportó The Mercury News, el niño abrió la puerta de su casa sin que sus familiares se dieran cuenta y salió caminando solo a la calle. Otro chofer vio a Rodríguez minutos antes de que sucediera la tragedia y corrió hacia el bebé intentando detenerlo, pero no pudo salvarlo. Image zoom GoFundMe SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según este diario, el chofer de la camioneta se quedó en la escena hasta que llegaron las autoridades y no se sospecha que haya estado bajo la influencia del alcohol. Patience Holguin, una prima del niño, creó una página de GoFundMe para recaudar fondos para ayudar a los padres del bebé después del terrible incidente. "Samuel te hacía sonreír y significaba el mundo entero para nuestra familia", dice el mensaje de la prima sobre su "ángel". "Siempre quería atención", añade sobre el bebé, recordando que a Samuel le gustaba jugar con un patito en el patio de la casa. Que en paz descanse.

Bebé de dos años fue atropellado tras escaparse de su casa. Los detalles de la tragedia

