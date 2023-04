Muere bebé en un coche un año después de que su hermano se ahogara, la abuela estaba a cargo Tracey Nix, de 65 años, enfrenta cargos de homicidio agravado a raíz de la muerte de Uriel Jane Schock, la pequeña de 7 meses, producida casi un año después de la de su hermano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En noviembre del 2022, la pequeña Uriel Jane Schock fallecía asfixiada en el asiento trasero de un vehículo mientras estaba a cargo de su abuela, Tracey Nix, de 65 años. Se ha conocido que la mujer enfrenta cargos de homicidio agravado, ya que no es la primera vez que sucede. Meses antes, el hermano de la pequeña, Ezra, moría ahogado en un estanque, también por un descuido de su abuela. En el caso de la bebé de 7 meses, se encontraba en el interior del carro cuando apuntaban unas temperaturas de 90 °F y las ventanas cerradas, según denunció la Oficina del Alguacil del Condado Hardee. Uriel Jane Schock Bebé, Uriel Jane Schock | Credit: GO FUND ME/ Drew & Kaila Schock Según recoge PEOPLE del medio ABC Action News, Nix habría dicho a los investigadores que se olvidó de la niña. No fue hasta la llegada de otro de sus nietos a casa, que se acordó que Uriel había estado toda la tarde en el coche después de regresar de una comida con amigos. Su esposo y abuelo de Uriel Jane, fue quien la encontró sin vida. A pesar de sus intentos por reanimarla, la bebé ya había fallecido. "Pensar en sus últimos momentos de vida como madre es demoledor", expresó a dicho medio la madre de la víctima, Kaila Schock, quien pidió a su progenitora que la cuidara mientras ella iba a la peluquería. Padres de la bebé Uriel Padres de la bebé Uriel | Credit: Youtube/ABC Action News Después de lo vivido con su otro hijo, la mujer decidió darle una segunda oportunidad a su madre. Pero durante la vista preliminar del caso realizada, Kaila consideró que su madre debe cumplir cárcel por lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El abogado de Nix, William Fletcher, ofreció la siguiente declaración en apoyo a su clienta. "Porque alguien muera no significa necesariamente que otro más tenga que pagar. Esto, obviamente, fue un accidente y la la pregunta es, ¿es una negligencia causa de culpabilidad?", añadió. Rebekah Tucker, tía de los niños fallecidos, ha abierto una cuenta de GoFundMe para solicitar ayuda y poder costear el funeral de la pequeña, además de apoyar a su familia con los importantes gastos que enfrentará en los próximos meses tras la tragedia.

