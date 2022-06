Muere un bebé de 1 año ahogado en la bañera: su mamá habría estado mandando mensajes de texto al momento de la tragedia Victoria Tristan, de 21 años, ha sido arrestada como sospechosa: se habría quedado dormida luego de estar mandando mensajes en el teléfono cuando el murió el niño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Victoria Tristan, una joven madre de 21 años residente en Round Rock, Texas, ha sido arrestada luego del fallecimiento de su bebé de un año quien murió ahogado en la bañera, según ha confirmado PEOPLE. Las autoridades sospechan que el terrible suceso ocurrió mientras la mujer estaba mandado mensajes de texto por teléfono y se descuidó. Los hechos se remontan al pasado 18 de enero cuando el forense determinó que la criatura —cuya identidad o género no ha sido revelada— falleció ahogada en la tina de baño. Una investigación de cinco meses determinó que al momento de la tragedia, la madre del bebé estuvo mandando mensajes de texto durante cinco minutos. Posteriormente su teléfono quedó inactivo durante unos ocho minutos, según demostró la data del celular de la mujer. Al parecer, durante dicho espacio de tiempo, Tristan se quedó dormida con el agua corriendo en la tina donde había dejado a su bebé sin supervisión. La mujer se habría quedado dormida durante aproximadamente 10 minutos y cuando despertó corrió al cuarto de baño para encontrar a la criatura sumergida en el agua que rebosaba la bañera, según indican documentos de corte obtenidos por la estación local KXAN, una filial de NBC. Victoria Tristan Victoria Tristan | Credit: WILLIAMSON COUNTY JAIL SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo peor del caso es que según las autoridades la mujer, en lugar de llamar de inmediato al 911, intentó darle primeros auxilios a la criatura y luego se dedicó durante cuatro minutos a buscar videos en YouTube. Tristan ha sido acusada de lastimar a un menor de edad, una felonía en primer grado.

