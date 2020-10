Muere una bebé de 10 meses que fue violada: detienen y acusan al padre Austin Stevens., de 29 años y quien trabaja como asistente de entrenador de fútbol americano, fue detenido luego de que su hija falleciera. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El condado de Montgomery en Pennsylvania se ha estremecido con el arresto de uno de sus residentes de 29 años y que está acusado de violar a una bebé de solo 10 meses de vida. Lo más escalofriante del caso es que la bebé era su propia hija y que falleció a causa del monstruoso y vil acto. La policía local reportó el arresto de Austin Stevens luego de que el sábado pasado, hacia las 10:40 p.m., agentes fueran despachados a una vivienda ubicada en el bloque 3400 block de Germantown Pike, en el poblado de Lower Providence Township, según reporta ABC-6, en Philadephia. Los policías respondían a una llamada hecha al 911 reportando que había una bebé inconsciente en el lugar. Al llegar a la casa encontraron a la bebé Zara Scruggs sin conocimiento y en compañía del padre, quien trabaja como asistente de entrenador de fútbol americano y es uno de los dueños de una empresa de construcción. La bebé fue llevada de urgencia al Einstein Medical Center Montgomery donde aproximadamente dos horas después falleció. Lo que la policía descubrió posteriormente fue algo escalofriante: Durante casi una hora el sujeto se dedicó a buscar en Google términos tales como: "Si un bebé deja de respirar" ,;"¿Qúe pasa si no escuchas el latido del corazón de un bebé?" o: "Mi bebé no está respirando". Luego procedió a llamar al 911. Una autopsia reveló que la niña había sido abusada sexualmente. Image zoom Zara Lynn Scruggs GOFUNDME Amigos y colegas del presunto violador -quien es uno de los dueños de la empresa de construcción Black Diamond- expresaron que las acusaciones en contra de Stevens no concuerdan "con su personalidad". El sospechoso es asistente del entrenador del equipo de fútbol americano Lower Providence Warriors Image zoom Facebook/ Austin Stevens Image zoom Austin Stevens Montgomery County District Attorney's Office SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este caso es profundamente perturbador", exclamó Kevin Steele, Fiscal de Distrito del condado de Montgomery. "Resulta difícil imaginar la muerte de un niño de manera más traumática: asalto sexual a un infante, seguido por falta de acción por parte del padre para salvarle la vida y que condujo a su muerte". El sujeto enfrenta ahora cargos de tener relaciones sexuales desviadas involuntarias, violación de un niño, agresión agravada, agresión indecente agravada, poner en peligro el bienestar de un niño y otros delitos relacionados. Stevens permanece en una celda del condado de Montgomery y su fianza ha sido fijada en $1 millón de dólares. Tiene cita en corte el próximo 13 de octubre.

Close Share options

Close View image Muere una bebé de 10 meses que fue violada: detienen y acusan al padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.