Muere azafata transgénero que días antes anunció su muerte: "Los veré en el otro lado" Kayleigh Scott había compartido su proceso de cambio públicamente y detrás de su historia había mucho dolor. Así ha sido su adiós. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una azafata transgénero que trabajó para la línea aérea United Airlines y había compartido su transición con el mundo en un video de su compañía, ha muerto poco después de publicar un mensaje de despedida en sus redes. Kayleigh Scott, natural de Denver, lo anunciaba en un duro mensaje en sus cuentas de Instagram y Facebook el pasado lunes por la mañana. Una carta especialmente dirigida a su familia y amigos donde les pide recordar "los buenos momentos que hemos vivido", escribió. "Conforme doy mis últimas respiraciones y salgo de esta tierra, me gustaría pedir disculpas a quienes decepcione. Siento mucho no haberlo hecho mejor. A aquellos que amo, siento no haber sido más fuerte. A aquellos que me dieron todo, siento que mi esfuerzo no haya sido recíproco", prosiguió en este conmovedor escrito. Kayleigh Scott Muere la azafata de vuelo trans, Kayleigh Scott | Credit: IG/Kayleigh Scott En sus propias palabras, su partida "no tiene que ver contigo, sino que es el resultado con mi propia incapacidad de hacerlo mejor", añadió con sinceridad antes de despedirse y dar algunos nombres de sus seres más queridos que le han apoyado y acompañado siempre. "Les veré de nuevo en el otro lado", concluyó. Kayleigh Scott Azafata, Kayleigh Scott | Credit: Instagram/ Kayleigh Scott Horas después, su madre, Andrea Sylvestro, confirmó el fallecimiento. "Kayleigh Scott... Estoy tan increíblemente orgullosa de haber sido tu madre, orgullosa y asombrada por todo lo que has hecho en tu vida. Tu sonrisa era absolutamente hermosa, tu carcajada increíblemente contagiosa, tu corazón era más grande que ninguno de nosotros hubiéramos podido entender", lee el emotivo post de su progenitora en Facebook. Su compañía de vuelo, United Airlaines, confirmó a nuestra revista hermana, PEOPLE, en un comunicado, que estaban "muy tristes por la trágica pérdida de Kayleigh Scott" y extendieron sus condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo. En el año 2020, Scott protagonizó un video precisamente para United, donde se abrió sobre su transición y sobre cómo se sentía de querida y apoyada por sus compañeros en este proceso. "Esta es una historia que es importante que siga compartiendo. No por mí, sino por aquellos se enfrentan a las normas sociales, las fronteras frente a ellos y además luchan contra ellos mismos", reveló entonces, todavía empleada de la compañía. En una entrevista con Something's Coming Up, reconoció que había sufrido acoso desde muy pequeña, llegando a afectar fuertemente su salud mental y pensar en quitarse la vida. "El bullying, esconder quién era, no afrontarlo, hizo que todo sumase", expresó, "y llegó un punto en donde ya no podía más". Descanse en Paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere azafata transgénero que días antes anunció su muerte: "Los veré en el otro lado"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.