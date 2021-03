Close

Muere atropellada una adolescente en Sonora, California; estaba a punto de cumplir sus 18 años La policía descubrió el cuerpo de la jovencita a un costado de la carretera; se sospecha que fue atropellada y que el chofer huyó. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La patrulla de caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) busca pistas para esclarecer la muerte de una adolescente de 17 años que fue hallada muerta en el cruce de una carretera del poblado de Sonora y quien al parecer fue atropellada. Trágicamente la joven cumpliría sus 18 años el domingo próximo. Según fuentes policiales el pasado 28 de febrero cerca de las 5:30 p.m., hora local, policías respondieron al llamado de una persona que reportó haber encontrado a una jovencita en una cuneta del camino con heridas graves, según confirmó Steve Machado, portavoz de la CHP, a la estación local KCRA-3, en Sacramento. El cuerpo de la joven -identificada por dicha cadena como Molly Burgess- fue descubierto al lado de la carretera 49 cerca del cruce con O'Hara Drive, según reportó este miércoles la CHP en un comunicado. Paramédicos dieron primeros auxilios a la jovencita, pero a pesar de ello falleció. Se sospecha que la joven fue arrollada por un auto y que el chofer se dio a la fuga. "Nos encogimos", dijo Tammy Snell, madre de la víctima quien asegura que al enterarse de la muerte de su hija cayó al suelo gritando. "Nosotros nada más lloramos juntos, agarrados los unos de los otros…sin creerlo ¿cómo podemos creer esto?", exclamó la mujer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el lugar de los hechos se instaló un pequeño monumento en honor a la fallecida. "Me hubiera gustado tener más tiempo a su lado", expresó su mamá. "Mi bebé fue abandonada a su muerte..no estaba muerta cuando llegaron; ella estaba viva y ella habló con ellos, ella se identificó...ella sabía lo que había pasado". Si usted tiene pistas sobre este caso, por favor, comuníquese con la CHP de Jamestown al 209-984-3944.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Muere atropellada una adolescente en Sonora, California; estaba a punto de cumplir sus 18 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.