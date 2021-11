Muere niño de seis que se hizo viral en redes: padecía una rara enfermedad El niño Antwain Fowler luchaba contra una enfermedad autoinmune desde 2015: se hizo famoso por el video Where We About to Eat at. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antwain Fowler, un adorable niño que se volvió viral por el video Where We About to Eat at, ha fallecido a la tierna edad de 6 años. China, la madre del menor compartió la noticia este domingo al publicar un estremecedor post diciendo: "El dolor de mi corazón es como ningún otro. ¿Por qué, Dios? Nunca en un millón de años [me imaginé esto]. ¡¡¡¡¡Mi corazón se ha salido de mi pecho!!!!" Aunque no se ha revelado aún la causa de su fallecimiento, se sabe que desde el 2015 el nenito luchaba contra una rara enfermedad: la neuropatía autoinmune. Dicho mal que ataca al sistema y hace imposible que la absorción de los nutrientes de los alimentos. Siendo apenas un bebé tierno y cachetón, el nenito saltó a la fama con el video que ha sido visto más de 24 millones de veces en YouTube, tras su publicación en noviembre de 2018: El último post que colgó la madre de Antwain desde su camita de hospital, el pasado mes de octubre para Halloween: Antwain Fowler Credit: IG/_chinablaq SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Antwain ha sido hospitalizado en innumerables ocasiones debido a sus precarias condiciones de salud", se dijo por medio de la página de GoFundMe donde ahora se realiza una colecta para costear las funerales del menor. "Fue sometido a aproximadamente 25 cirugías", se afirmó por dicho medio. "Antwain no podía tomar leche como un infante normal. O comida sólida durante sus primeros años de infancia. [Sus] primeros años [de vida] fueron una lucha sin fin". Que en paz descanse.

