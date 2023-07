Muere actor de la serie Euphoria, Angus Cloud, a los 25 años La familia del joven dio a conocer que el actor murió en su casa en Oakland, California. ¡los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Angus Cloud Angus Cloud | Credit: Mike Marsland/Getty Images for Ralph Lauren Fragrances Fue a través de un comunicado que la familia de Angus Cloud dio a conocer su dolorosa pérdida. "Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que decir adiós a un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros en tanto Muchas maneras." La familia señaló que el padre de Cloud murió la semana pasada y que el actor "luchó intensamente con esta pérdida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre, quien era su mejor amigo", continuó el comunicado. "Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio. Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento, ya que todavía estamos procesando esta devastadora pérdida". Cloud es mejor conocido por interpretar al traficante de drogas Fez en las dos primeras temporadas de la serie de HBO Euphoria y en películas como The Line y North Hollywood, así como en videos musicales de Becky G, Karol G y Juice WRLD. Durante una entrevista con iD, el joven nacido en Oakland, recordó cómo fue descubierto por un agente en las calles de Brooklyn. "Definitivamente pensé que podría ser algún tipo de fraude", dijo riéndose. "La diferencia entre todos los demás famosos y yo es que, en su mayor parte, estaban tratando de volverse famosos", dijo a la publicación. "Estaban trabajando duro y decían: 'Voy a llegar a la cima'. Para mí, era una oportunidad demasiado buena para decir que no. No tenía idea de que llegaría tan lejos".

