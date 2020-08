Muere anciano brutalmente agredido en un supermercado de California La familia de Roberto Flores López confirmó el fallecimiento del abuelo de 80 años que le causaron quienes le robaron la cartera en un supermercado. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un abuelo de 80 años falleció a causa delas lesiones que le dejó la golpiza que le propinaron el pasado julio en el baño de un supermercado de la ciudad de Lancaster, CA, y falleció este miércoles a causa de sus heridas. Cecilia Ramírez confirmó la noticia en una conferencia de prensa la muerte de su padre Roberto Flores López, de quien dijo que no merecía haber muerto a manos de los criminales que lo asaltaron. “Mi papá no merecía eso. Mi papá era un hombre bueno haciendo lo que todo el mundo hace a diario”, dijo Ramírez. “Era dadivoso, de buen corazón y nunca habría lastimado a nadie”. Image zoom Facebook Flores López falleció tras pasar un mes hospitalizado a causa de la gravedad de las heridas de la golpiza que le propiní, según la policía, Damaris Wade, de 22 años, SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a las autoridades, el sospechoso agredió el pasado 11 de julio a la víctima para robarle, dejándolo con cinco costillas rotas, varias fracturas faciales, la cavidad de un ojo quebrada y sin dentaduras. El incidente generó indignación en comunidad, que se unió para dar con el paradero del responsable. Wade fue arrestados días después bajo cargos de intento de asesinato, abuso a un anciano y robo en segundo grado. Su novia también fue inicialmente imputada, pero se le acabaron retirando los cargos, según el canal KTLA5. Image zoom Damaris Wade y Tamika White LASD Lancaster Stn./@LANLASD Tras el fallecimiento de Flores López, la familia ahora busca que se aumenten los cargos contra el sospechoso, agregó la cadena. “Condenamos esta violencia”, dijo el vocero de la familia, Miguel S. Coronado. “Esto no se puede tolerar. Estamos enojados. Estamos dolidos. Y le advertimos a cualquiera que esté haciendo esto a nuestra gente, o a cualquier persona, que serás capturado. Y serás enjuiciado. Apoyaremos al LAPD [policía de Los Ángeles], al departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, para asegurarnos de que se haga justicia,”. De acuerdo a la oficina del fiscal, Wade tiene un robo en el 2016 en su historal criminal. De ser encontrado culpable, podría enfrentar una condena mínima de 25 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Un día antes de la muerte de Roberto, su cuarto hijo falleció a causa del coronavirus, según informó la familia que ha creado una cuenta de ayuda en la plataforma GoFundMe, para los gastos hospitalarios y funerarios. Le sobreviven su esposa, tres hijos, 16 nietos y un bisnieto.

