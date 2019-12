Muere ahogada una productora del canal de ABC en Puerto Rico: se la llevó la corriente La productora Sara Arroyo, de 48 años, falleció este domingo en Isla Verde, luego de ser arrestrada por la corriente. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los medios de comunicación en Puerto Rico se han teñido de luto por la trágica muerte de Sara Arroyo, una joven productora de television que falleció ahogada este domingo tras ser arrastrada por la corriente en Isla Verde. La oficina de prensa de la policía del municipio de Carolina confirmó que los hechos ocurrieron cerca de las 4:17 p.m., hora local, en las cercanías del condominio The Galaxy, de Isla Verde. Según se dijo, la mujer de 48 años fue arrastrada por la corriente. Al lugar acudieron equipos de rescate y paramédicos que trataron de revivirla, "pero la persona no resucitó", informó la policía. María del Carmen Arroyo Rodríguez, hermana de la fallecida y quien se encontraba a su lado cuando ocurrieron los hechos, fue quien identificó el cuerpo sin vida. La presidenta de la junta de directores de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Damaris Suárez, hizo público en un tuit su pesar por la "muerte prematura" de Arroyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sarita, como le decíamos de cariño, fue una profesional de alto calibre, comprometida con su trabajo y con siempre elevar los estándares de su profesión", dijeron por su parte representantes de ABC Puerto Rico por medio de su página de Facebook. "Lamentamos su partida inesperada y nos solidarizamos con el dolor que aquejan sus familiares, amistades y allegados. Perdimos a una gran profesional, compañera y mejor persona. La extrañaremos. ¡Vuela alto Sarita!", agregaron. Arroyo se graduó de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente se desempeñaba como productora general de Telecinco Inc. (ABC-5 Puerto Rico) y trabajó en shows como Puertorriqueñísimo y ¡Qué Noche! Advertisement

