Muere adolescente mexicana al ser prensada por un elevador La tragedia llegó a una familia, cuando un día común se convirtió en motivo de tristeza tras la muerte de una jovencita menor de edad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El lunes 7 de abril de 2022, una joven murió al interior del edificio donde vivía, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Todo ocurrió cuando la chica de 17 años se asomó al cubo del elevador del inmueble y quedó prensada entre la pared y dicho aparato, en medio del cuarto y quinto nivel. Ante ello, comenzó a gritar y fue cuando sus familiares se percataron de lo ocurrido y llamaron a un número de emergencia para solicitar la ayuda correspondiente. Equipos especializados acudieron al lugar, fueron los bomberos quienes lograron sacar el cuerpo de la joven, según informaron medios de comunicación locales. Así, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), apoyados por dichos bomberos, verificaron la falta de signos vitales. Policías capitalinos también llegaron a la zona de incidente para aplicar las medidas correspondientes, como cierre del lugar y la avenida para sacar los restos. Por su parte, peritos de la mencionada demarcación llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo que fue trasladado, ante la autorización de sus parientes, al anfiteatro de la coordinación territorial Venustiano Carranza 3 donde se llevará a cabo la necropsia obligada por las autoridades para este tipo de casos. Police car Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los familiares de la jovencita, de quien se desconoce su identidad, dieron a conocer, con que la ahora occisa era una buena estudiante; además, tenía muchos sueños y planes que ahora quedarán inconclusos. Las autoridades señalaron que el edificio, de cinco pisos donde ocurrió este suceso, necesita implementar más seguridad para que no se repita una situación similar.

