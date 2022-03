Muere adolescente de 14 años en parque de atracciones en Florida. Detalles de la tragedia Tyre Sampson, de 14 años, oriundo de Missouri, estaba de vacaciones en Orlando, Florida, y murió tras sufrir una fatal caída en un parque de atracciones. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un adolescente de 14 años que estaba de vacaciones en Orlando, Florida, murió en un centro de atracciones, reporta The Daily Mail. Tyre Sampson, oriundo de Missouri, estaba de vacaciones con la familia de un amigo. El joven murió tras salir disparado del asiento de un aparato en el parque de atracciones ICON. La tragedia ocurrió el jueves sobre las 11 p.m., delante de los amigos de Tyre. El joven cayó del aparato, llamado Orlando Free Fall y nadie pudo salvarlo. Las otras personas que estaban montados en el aparato miraron todo horrorizados sin poder hacer nada. El adolescente cayó de las alturas y no tenía bien puesto el cinturón de seguridad. No se sabe si el operador del aparato verificó que el adolescente tuviera puesto el equipo de protección antes de arrancar el ride. Según otras personas que montaron el Orlando Free Fall, este aparato solo tiene un arnés plástico para proteger a quienes lo montan. Después de la fatal caída del adolescente, un video muestra a otra persona que trabaja en el parque correr hasta donde estaba el operador del aparato y preguntarle "¿no lo chequeaste?". El operador insistió que sí. La familia de Tyre lo describió como un "noble gigante", un joven respetuoso que será extrañado por sus seres queridos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Orlando Free Fall off of International Drive Orlando Free Fall off of International Drive | Credit: Willie J. Allen Jr./Orlando Sentinel/Tribune News Service via Getty Images Empleados del parque dijeron que inicialmente pensaron que había caído un pedazo del aparato metálico antes de descubrir el cuerpo del joven en el piso. Este es el segundo accidente que se reporta en el parque en los últimos dos años. En el 2020, un empleado del parque murió en otro aparato, la estrella voladora o StarFlyer. El adolescente fue llevado de emergencia al hospital, pero murió de sus heridas. "Todos entraron en pánico y estaban gritando", contó Montrey Williams, un empleado del parque, a FOX 35 Orlando. El Orlando Free Fall abrió en diciembre del 2021 y tiene 430 pies de altura. El aparato se desploma a una velocidad de 75 millas por hora. Representantes del parque ICON, ubicado en la zona turística de International Drive, aún no han comentado sobre la tragedia. La policía está investigando el incidente.

